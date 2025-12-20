台灣首架F-16V BLK 70終於進行地面滑行測試 國防部：2026年初可交機

台灣首架F-16V BLK 70終於進行地面滑行測試。（圖／翻攝Owen’s Aviation Photos）

空軍司令部以「鳳翔專案」向美軍購66架全新的 F-16V Block 70戰機，原規劃在2023年交付首批兩架戰機，但一再延再終於在今年3月完成首架雙座型戰機（機號6831）的出廠儀式，今天（20日）在美國南卡羅來納州格林維爾工廠的滑行測試畫面則是首度曝光。國防部並預估可在明年初開始陸續交付台灣。

根據軍事網路社群「Owen’s Aviation Photos」在今晨公佈最新拍攝到的畫面顯示，噴有國徽、機號6831的雙座型戰機搭配適型油箱，在跑道上執行「地面滑行測試」，版主還特別寫道：「第一次看到台灣F-16 Block 70!」，而許多網友也特別按讚，來慶賀中華民國空軍即將擁有的先進戰機。

廣告 廣告

空軍為強化空中戰力，在2012年規劃以「鳳翔專案」編列2472億元台幣向美軍購66架全新F-16V（blk70）戰機。原定2023年起交機，但因供應鏈問題和工程整合延誤，至今尚未交付，進度嚴重落後，因此遭受立委的嚴重批評。

對於戰機的交機期程一延再延，原本國防部預計至 2025 年底共有 10 架 能完成組裝並展開測試，但國防部長顧立雄１０月在立法院中表示，首批新機最快預計於 2025 年第四季或 2026年初飛抵台灣； 但是否能夠66架全數在2026年交運完畢則「確實有挑戰性」。

根據空軍將領透露，目前美方已完成保加利亞、斯洛伐克兩國首批F-16V BLK 70戰機交付工作，「未來所生產的戰機都是交給我們的」，目前美方正全面追趕進度中，根據最新的報告顯示，已有數10架台灣採購的F-16V BLK 70戰機進入生產線組裝中。

我國的F-16C/D BLK70型機配賦AN/APG-83主動電子相位陣列雷達（AESA），另選配AN/ALQ-254（V）1「蝮蛇之盾」內嵌式電戰系統；機載任務電腦、航電系統與座艙介面也一併更新，搜索半徑與射控效能皆大幅提升。

在配備的武器部分，除原有的對空、對地武器外，還可掛載新購的AGM-88反輻射飛彈（雷達反制）、AGM-84H「魚叉」空射巡弋飛彈，以及神秘的AGM-154「聯合距外精準攻擊彈藥」（JSOW），強化長程精準打擊能力；另外，美軍現役的「聯合直攻彈藥」（JDAM）及裝有雷射導引套件的LJDAM，也有望成為我國新型戰機的配備。



回到原文

更多鏡報報導

F-16V戰機加裝自動防撞地系統 空軍： 141 架2028年可全數安裝

66架F-16交機進度掛蛋 民進黨團喊「照契約走」：貨沒到手不會付錢

我對美採購66架F-16V仍「一架未到」 國防部曝：美方每日20小時全力趕工