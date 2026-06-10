台灣首次調查：近5成民眾會打鼾 逾8成睡眠呼吸中止症不願就醫
開車騎車等紅燈秒睡 不只是健康問題更影響公共安全
打鼾可能是大腦缺氧求救，不可輕忽！台灣睡眠醫學學會今天發表台灣首次睡眠呼吸中止症調查研究結果，數據顯示全台有49.6%民眾會打鼾，但有逾8成不願意接受進一步睡眠檢查，而且有14%民眾曾在開車或騎車時感到非常想睡或差點睡著，甚至等紅燈就忍不住睡著。顯見睡眠問題及缺氧造成的睡眠呼吸中止症已成為嚴重的健康與公共安全隱憂。
睡眠呼吸中止症調查呈現出「健康認知矛盾」，雖然高達68.7%受訪者對自己睡眠品質表示滿意，但超過36.7%民眾反映白天經常感到疲倦、想睡或注意力不集中。這種認知落差正是導致大眾「忽視治療」的關鍵主因，調查顯示，高達80.3%民眾不願意接受進一步的睡眠檢查或治療。
台灣睡眠醫學學會祕書長蔡明劭受訪說明，打鼾的人睡覺時呼吸道反覆阻塞、覺醒，重度患者整晚缺氧可達數百次，不僅是健康問題，也影響工作和交通安全。「睡得好」的自我感覺，與「白天嗜睡」的生理反應存在嚴重落差，大眾普遍忽視了身體在白天的求救訊號。
蔡明劭提醒，睡眠呼吸中止症往往與高血壓、心血管疾病及肥胖形成可怕的惡性循環，長期缺氧更會加速大腦損傷。睡眠呼吸中止症不只是單純的睡眠問題，而是一個會影響全身健康的隱形未爆彈，呼籲及早發現與積極治療，改善睡眠品質，守護心血管健康、大腦功能。
職能治療師大陳（化名）分享睡不好帶來困擾的親身經驗。身為醫療人員的他，長期受頭痛與日間嗜睡所苦，曾發生騎車等紅綠燈時，僅短短3分鐘就完全睡著的驚險狀況。直到年度健檢透過腦部影像赫然發現，腦中白質斑點竟然比同齡者高出3倍以上。經過睡眠檢查，才驚覺自己每小時呼吸中止次數高達48次，確診為重度睡眠呼吸中止症。
他說，過去因自身嚴重的鼾聲，導致妻子長期必須佩戴耳機聽音樂才能入睡，接受治療使用正壓呼吸器後，不僅不再經常頭痛，也給自己和另一半一個健康的睡眠環境。
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