台灣首獲「晶片免稅待遇」 南韓半導體業憂衝擊、青瓦台急尋對策

圖為SK海力士設於中國重慶的封裝廠。翻攝SK海力士官網



據南韓媒體今天（1/18）報導，台灣成為第一個獲得美方「晶片免稅待遇」的國家，由於南韓仍在與美國交涉中，該國業界相當憂心，隨著川普政府的關稅政策出現不確定性，南韓出口核心企業如三星電子、SK海力士，可能受到衝擊，青瓦台今天發表聲明，強調晶片關稅不會低於他國待遇，也啟動緊急協商機制，試圖穩定國內不安情緒。

據《韓國時報》報導，美國商務部本月15日公布美台關稅協議內容，正在美國興建新晶圓廠的台灣企業，在工廠施工期間可進口相當於其產能2.5倍的設備或晶片，無須支付232條款規定的關稅，已經在美設廠的台灣晶片業者，也可進口相當於產能1.5倍的晶片，無須額外支付關稅，成為全球首個在半導體領域，取得美方232條款關稅最惠國待遇的國家。

雖然去年舉行韓美貿易談判時，南韓與美國達成原則性共識：南韓的半導體關稅，不會受到「比其他國家更不利」的對待，但具體上會如何落實，仍存在許多不確定性，這也讓南韓晶片業界，出現憂慮的聲音。

青瓦台（南韓總統府）今天表示，華府先前已承諾，南韓的晶片出口「不會享有低於他國的待遇」，韓方將確保三星電子與SK海力士等晶片大廠，在美國市場不會比台積電，處於更劣勢的位置。

南韓總統府強調：「政府將持續與企業溝通，並與美方協商，也會徹底分析台美之間的協議內容」、「政府將依據『不低於他國待遇』的原則，讓韓國企業的衝擊降到最低。」

報導提到，三星電子電子預計2030年前，在美國德州投入370億美元，建設晶圓代工廠，SK海力士則宣布，在美國印第安納州建立先進封裝廠，投資金額達38.7億美元，另外，在南韓政府承諾的3500億美元投資案當中，有1500億美元用於雙邊造船合作，即便如此，美方仍持續施壓，希望三星電子與SK海力士，能比照台積電，承諾更大規模的投資案。

據《韓國先驅報》報導，南韓政府已與三星電子、SK海力士，展開緊急協商機制，業界也呼籲公私部門進行緊密合作，避免衝擊國家核心出口產業。

一名南韓產業界人士透露：「不確定性本身，正在成為最大的風險，大家都擔心川普政府，可能在無預警的情況下祭出關稅。」另一名產業人士認為：「關稅不是企業能單獨面對的問題，政府的緊密協調很重要。」

