台灣首現沒出國竟染球黴菌！症狀激似肺癌，疾管署曝可能感染源
本土首例「球黴菌」現蹤！衛福部疾管署最新消息指出，一名無國外旅遊史的本國籍50歲男性，8月初因為倦怠、咳嗽與呼吸喘等症狀就醫，經檢驗後確認感染球黴菌，是疾管署實驗室首度經培養驗出球黴菌的個案，目前在服用抗黴菌藥物治療後，該名個案的症狀已明顯改善，而衛生單位追蹤職場接觸者健康狀況，皆無相關症狀。（編輯推薦：浴室細菌竟致肺病感染！1表教你完整根除頑固的浴室黴菌！）
目錄
台灣首度出現本土「球黴菌症」個案！會造成大流行嗎？
疾管署發言人林明誠表示，確診本土球黴菌症的個案的工作和貨櫃修補及清潔有關，然而他在黴菌潛伏期期間並沒有出國史，活動範圍也僅限於住家與工作地點，研判是貨櫃在球黴菌流行地區裝載時，沾染到受汙染塵土，造成個案在卸貨、清理時吸入球黴菌，進而感染。
至於球黴菌症會不會造成大流行？因為台灣並非球黴菌症的流行地區，目前確診個案多為境外移入，再加上球黴菌症不會人傳人，所以造成大流行的機率非常低，但疾管署仍提醒從事貨櫃相關從業人員、港埠工作人員應留意感染風險，建議工作時佩戴口罩，若4週內曾至或居住於流行地區的民眾，凡出現疑似球黴菌症症狀，就要儘快就醫並告知職業類別或活動史。（編輯推薦：咳嗽拖超久？原來是黴菌致肺炎！吹冷氣多1步最重要）
球黴菌症是什麼？這些症狀容易和肺部疾病搞混
球黴菌症是一種由球黴菌（Coccidioides）引起的真菌感染，主要流行在乾旱或半乾旱地區，例如美國西南部、墨西哥、中南美洲等，球黴菌多半存在於沙漠或類沙漠的山谷、溪谷地區的的土壤裡，因此又有「溪谷熱（Valley fever）」的別名。
當空氣中的球黴菌被吸入肺中，就可能會引起持續發燒、咳嗽、胸痛和強烈的倦怠感，然而這些症狀和許多肺部疾病類似，台大病理部醫師謝明書曾表示，球黴菌症常以肺部結節表現，容易與肺癌、肺結核混淆，因此如果懷疑自己有球黴菌或其他肺部疾病時，就醫時一定要進行血液和真菌培養檢查，並主動告知旅遊史，才能精準治療。
球黴菌症會有什麼症狀？出遊返台出現8症狀要當心
絕大多數的球黴菌症患者都不會有太明顯的症狀，頂多就是類似輕微感冒，但有將近4成的患者會有高燒不斷、久咳、肌肉痠痛、皮疹等症狀。若曾經前往美西等高風險地區，並在回台後的1～4週內出現下列情況，就要馬上就醫檢查：
發燒
疲倦
咳嗽
呼吸喘
頭痛
肌肉痠痛
夜間盜汗
皮疹
球黴菌症會人傳人嗎？傳染途徑一次看
球黴菌症和流感、肺炎不同，不會在人與人之間傳播，主要是透過吸入含球黴菌節生孢子的塵土而受到感染，換句話說，只要曾經在流行地區呼吸，就有可能將孢子帶回體內，特別的是，如果患有球黴菌症進行器官移植，很可能也會感染接受器官的人。
哪些人容易感染球黴菌症？重症高風險族群有哪些？
疾管署表示，在流行區從事建設工程、農耕、考古（挖掘）等與土壤長時間接觸的工作，或是探訪或移居流行地區者，比較容易感染球黴菌。
而糖尿病或其他慢性病患者、孕婦（特別是第三孕期），以及感染HIV、惡性腫瘤、器官移植或使用免疫抑制劑的免疫功能低下者，一旦感染球黴菌症，就有比較高的機率會發展成重症，包括慢性肺部疾病、全身多處的瀰漫性感染等。
最後，疾管署提醒，基本上大多數感染球黴菌症的患者不需要治療、也能自行痊癒，如果是重症的高風險族群，只要及早發現、開立抗黴菌藥物治療，也能順利康復，死亡率相當低，建議有類似症狀時，儘快前往醫院治療，並主動提供完整、詳細的旅遊足跡，才能降低誤判的機會、儘快和球黴菌症說掰掰！
