台灣首種特有滅絕鳥類被台大發現 「滅絕孔雀」比帝雉還巨大

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台大生命科學系副教授蔡政彥與其研究團隊近日在台灣發現已滅絕的特有鳥類化石，該鳥類命名為「滅絕孔雀」。（取自蔡政修臉書）





台灣古生物研究再有重大突破。台大研究團隊近日發現台灣第一種特有且已滅絕的鳥類，並將這種大型孔雀正式命名為「滅絕孔雀」。研究指出，滅絕孔雀體型比目前台灣現存最大型特有鳥類「帝雉」還要龐大，顛覆外界對台灣鳥類多樣性與演化史的既有想像。相關成果已刊登於英國皇家學會發行的國際期刊《皇家學會開放科學》（Royal Society Open Science）。

台灣首見特有滅絕鳥類 大型孔雀化石揭身世

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這項研究由台大生命科學系、生態學與演化生物學研究所副教授蔡政修帶領，並由台大生命科學系大三學生藍詠傑擔任第一作者，與德國森根堡自然史博物館學者Gerald Mayr共同合作完成。研究團隊確認，這是台灣目前已知第一種特有且已滅絕的鳥類，學名命名為Pavo miejue，其中「miejue」取自中文「滅絕」的發音。

台大說明，台灣現存鳥類紀錄接近700種，其中包含32種特有種鳥類，顯示台灣應曾擁有更豐富的特有鳥類演化歷程。不過，過去台灣鳥類化石紀錄長期稀少，相關研究幾乎是一片空白。直到2021年，台灣首件鳥類化石才由蔡政修與Gerald Mayr合作發表，也為台灣古鳥類研究打開新的起點。

蔡政修也在臉書分享研究成果，表示這是台灣首次發現已滅絕、體型龐大且具特有性的鳥類物種，讓他感到相當興奮。他也提到，台灣並非沒有大型且迷人的古生物，只是仍需要投入更多資源與心力，才能逐步揭開這些被埋藏在地層中的生命史。

台大指出，這項發現的關鍵，是一件保存狀況相當良好的鳥類肱骨化石。該化石由居住於台南的退休教授侯立仁捐贈，研究團隊經過形態特徵比對與細部分析後，確認其屬於更新世時期曾生活在台灣、如今已經滅絕的大型孔雀物種，也讓台灣特有滅絕鳥類的樣貌首次被揭開。

研究團隊表示，印在千元鈔上的帝雉，是大眾熟知的台灣現存最大型特有鳥類；不過，滅絕孔雀的出現，代表台灣過去曾存在體型更巨大的特有鳥類。

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