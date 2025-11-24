台灣首見化妝品驗出「蘇丹紅」 毒物科醫師：恐引發過敏、長期累積仍有致癌疑慮
台灣品牌護唇油與中國製卸妝膏檢出蘇丹紅，食藥署要求全面回收下架。（圖片來源／freepik）
台灣首次在化妝品中驗出工業用禁用染料「蘇丹紅（Sudan IV）」，且不是單一事件─從中國製卸妝膏、台灣品牌護唇油，到新加坡原料商供應鏈疑雲，顯示問題並非偶發，而是涉及跨國供應鏈的系統性風險。
食藥署近日追查疑似含禁用色素的化妝品，11月17日在網路平台查獲中國製「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」含蘇丹紅4號（批號B5A1431），檢出量為1.3ppm。
除了中國產品，本土品牌也受到波及，綠藤生物科技於11月12日主動通報旗下「專心護唇油・莓紅版」三個批號疑似含蘇丹紅，經送食藥署國家實驗室複驗後，11月21日確認含有禁用色素，顯示問題原料疑似已進入台灣供應鏈。
衛福部長石崇良指出，經食藥署追查原料流向，國內有14家業者進貨相關原料，排除其中2家業者為代理商，共12家業者進行產品製造，已通知業者預防性下架，並由衛生局進一步調查、陸續檢驗。
食藥署副署長王德原表示，綠藤生物科技公司於12日主動通報，該業者生產的護唇油產品中，疑似檢出蘇丹4號，經食藥署確認，確實含有禁用色素，17日食藥署透過抽驗於一件中國生產的卸妝膏產品中檢出蘇丹色素4號，立即要求網路平台全面下架問題產品，並移請地方衛生局裁處。
禁用色素蘇丹4號流入國內化妝品，食藥署全面追查
為追查上游來源，食藥署19日會同地方衛生局突擊稽查原料商「亦鴻企業」，封存其自新加坡Campo Research輸入的五批紅色複方原料。為嚴防問題產品擴散，食藥署已於20日要求該公司提供購買原料之相關下游廠商14家業者資訊，且要求下游業者須於48小時內完成清查並回報使用狀況，業者應強化自主管理。
食藥署24日表示，針對日前新加坡Campo Research生產之「紅色複方 (Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai)」原料涉含有禁用色素一案，公布原料進口商「亦鴻企業有限公司」下游使用該問題原料的14家國內業者，扣除1國外業者及1原料出口商共12家及其18項產品清單。食藥署同時公布抽驗問題原料與產品之定量檢驗結果：問題原料批號2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10檢出禁用色素蘇丹4號之結果依序為1,177 ppm、1,151 ppm、1,486 ppm；綠藤生物科技股份有限公司「專心護唇油-莓紅版」批號M25062702、M25073001、M25100701檢出結果依序為48 ppm、50 ppm、54 ppm。
針對「亦鴻企業有限公司」輸入之含高濃度禁用色素化粧品原料，疑涉以禁用蘇丹色素攙偽假冒，食藥署表示秉持揭弊精神，主動向檢調提供關鍵事證，與司法單位共同打擊源頭不法，全面封堵問題原料再度流入市面。
經食藥署追查原料流向，國內有14家業者進貨相關原料，排除其中2家業者為代理商，共12家業者進行產品製造，已通知業者預防性下架。（圖片來源／食藥署提供）
蘇丹紅是什麼？為何各國禁用？
林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海接受《信傳媒》電訪時表示，台灣過去多次食安事件與蘇丹紅有關，最典型案例包含2017年台中衛生單位查獲鹹鴨蛋違規。當時有業者為了讓蛋黃更紅、更有賣相，在飼料中添加蘇丹紅四號，導致鴨蛋檢出工業染料。近年也陸續在中國進口辣椒粉與相關加工食品中發現蘇丹紅，原因同樣是「追求鮮豔色澤」以提升銷售吸引力。
顏宗海表示，「不只台灣，歐洲、中國也時常發生食品含蘇丹紅的案例。」
他進一步說明，蘇丹紅是工業級脂溶性色素，常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，本不該出現在任何化妝品或食品中；若用於護唇油或唇部產品，除皮膚吸收以外，更可能被民眾吞下部分成分，「急性風險以過敏為主，長期大量暴露則可能提高癌症風險。」
國際癌症研究機構（IARC）指出，蘇丹紅本身屬於第三級致癌物，屬「無法分類」的致癌潛力；其代謝後的物質則被列為第二級致癌物，動物實驗已證實具有致癌性。代謝過程中產生的芳香胺類化合物，已被證實與膀胱癌風險增加相關。
顏宗海提到，短期接觸蘇丹紅可能造成嘴唇紅腫、搔癢或刺痛，也可能引發接觸性皮膚炎或過敏反應。長期而言，即使是微量反覆接觸或誤食，也存在累積性致癌的潛在風險，消費者仍需保持警覺。
一般化妝品若含問題色素，主要是「皮膚接觸風險」；但護唇油、護唇膏是例外。顏宗海解釋，「皮膚吸收量比口服低很多，但護唇產品塗在嘴上，使用者一定會吃進去一點，這讓暴露途徑與食安事件更接近。」
蘇丹紅是工業級脂溶性色素，常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不應出現在任何化妝品或食品中。（圖片來源／freepik）
化妝品不該成為隱形食安風險
食藥署說明，蘇丹4號（CI26105）為化粧品禁用色素，依法不得添加於化粧品中。違規者涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，依同法第22條，可處新臺幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰；不合規定產品依同法第16條至第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並必須全面回收銷毀。
顏宗海也再次呼籲，消費者在選購化妝品時，應注意來源、選擇標示完整、具信譽品牌的產品。主管機關也應加強抽驗國外進口美妝品，避免工業染料流入市面。他強調，蘇丹紅不能用於食品，也不該出現在化妝品。這次案例非常特殊，提醒大家在選購時要特別留意。
食藥署提醒民眾，如購買到有疑慮產品，應停止使用並向廠商辦理退換貨；如出現皮膚紅腫或搔癢等不適，應立即洽詢皮膚科醫師。消費者在選購化粧品時，建議選擇來源清楚、合法登錄之商品，避免購買來路不明商品，以降低使用風險。若使用化粧品發生不良反應，可通報食藥署「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」，通報專線：02-2521-5027。
這起事件從中國品牌、台灣品牌一路燒到新加坡原料商，突顯化妝品業者對「上游原料安全」幾乎無法驗證，全球供應鏈混雜、代工廠層層外包，讓異常原料有機會悄悄流入市面。
當護唇油可能含工業染料、消費者每天在唇上塗抹、甚至不知不覺吃下肚時，這儼然已成為另一種形式的「食安事件」。台灣如何補強原料端管理、如何提高第三方檢測密度、如何讓品牌真正落實「自主管理」，將考驗政府與產業的下一步反應。
更多信傳媒報導
行政院召開行政立法協調會 針對院版財劃法得出「地方包圍中央」策略
蔣萬安：輝達與臺北又近一步 市府和新壽分手收回土地
烏克蘭總統澤倫斯基本周將赴美國 歐洲版28點也會上停火談判桌
其他人也在看
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 2 天前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 1 天前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 10 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 9 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 7 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
中職》樂天桃猿伙食、宿舍、教練人選問題 代理桃猿執行長森井誠之親自回應
中華職棒樂天桃猿今天（24日）下午於中華職棒大聯盟辦公室舉行記者會，東北樂天金鷲社長森井誠之親自出席記者會，除了發布新的人事異動，由森井誠之代理桃猿執行長之外，針對球迷所關心的伙食、宿舍、奪冠獎金及教練人選問題皆做出回應。Yahoo奇摩運動 ・ 57 分鐘前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 21 小時前
記憶體4檔還在扛！華邦電「爆18.8 萬張」領軍反殺 旺宏火力全開卻輸「這檔玻纖布」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高觸及26,764.13點，截至中午11時50分，仍呈現勁揚走勢，加權指數來到26,579....FTNN新聞網 ・ 5 小時前
台股尾盤爆2855億元「史上最大量」！成交量衝破7130億元破紀錄 專家示警
台股今（24）日尾盤在指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重調整今日收盤生效之下，最後一盤成交爆出新台幣2,855億元「史上最巨量」，創下歷史新高，收盤小漲69點，收在26,504點，成交值達7,130億元，也是今年單日最大量，專家表示，目前五日線26,740點未站穩，仍需觀察反覆測底的走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
金馬收視出爐！收看人口突破660萬 收視高點落在「他」身上
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮於22日圓滿落幕，而本屆電視加上網路，總計共664萬7616人觀賞金馬盛會。金馬官方社群也有高達720萬次...FTNN新聞網 ・ 1 小時前