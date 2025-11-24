台灣首見化妝品驗出「蘇丹紅」 毒物科醫師：恐引發過敏、長期累積仍有致癌疑慮

台灣品牌護唇油與中國製卸妝膏檢出蘇丹紅，食藥署要求全面回收下架。（圖片來源／freepik）

台灣首次在化妝品中驗出工業用禁用染料「蘇丹紅（Sudan IV）」，且不是單一事件─從中國製卸妝膏、台灣品牌護唇油，到新加坡原料商供應鏈疑雲，顯示問題並非偶發，而是涉及跨國供應鏈的系統性風險。 食藥署近日追查疑似含禁用色素的化妝品，11月17日在網路平台查獲中國製「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」含蘇丹紅4號（批號B5A1431），檢出量為1.3ppm。

除了中國產品，本土品牌也受到波及，綠藤生物科技於11月12日主動通報旗下「專心護唇油・莓紅版」三個批號疑似含蘇丹紅，經送食藥署國家實驗室複驗後，11月21日確認含有禁用色素，顯示問題原料疑似已進入台灣供應鏈。

衛福部長石崇良指出，經食藥署追查原料流向，國內有14家業者進貨相關原料，排除其中2家業者為代理商，共12家業者進行產品製造，已通知業者預防性下架，並由衛生局進一步調查、陸續檢驗。

食藥署副署長王德原表示，綠藤生物科技公司於12日主動通報，該業者生產的護唇油產品中，疑似檢出蘇丹4號，經食藥署確認，確實含有禁用色素，17日食藥署透過抽驗於一件中國生產的卸妝膏產品中檢出蘇丹色素4號，立即要求網路平台全面下架問題產品，並移請地方衛生局裁處。

禁用色素蘇丹4號流入國內化妝品，食藥署全面追查

為追查上游來源，食藥署19日會同地方衛生局突擊稽查原料商「亦鴻企業」，封存其自新加坡Campo Research輸入的五批紅色複方原料。為嚴防問題產品擴散，食藥署已於20日要求該公司提供購買原料之相關下游廠商14家業者資訊，且要求下游業者須於48小時內完成清查並回報使用狀況，業者應強化自主管理。

食藥署24日表示，針對日前新加坡Campo Research生產之「紅色複方 (Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai)」原料涉含有禁用色素一案，公布原料進口商「亦鴻企業有限公司」下游使用該問題原料的14家國內業者，扣除1國外業者及1原料出口商共12家及其18項產品清單。食藥署同時公布抽驗問題原料與產品之定量檢驗結果：問題原料批號2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10檢出禁用色素蘇丹4號之結果依序為1,177 ppm、1,151 ppm、1,486 ppm；綠藤生物科技股份有限公司「專心護唇油-莓紅版」批號M25062702、M25073001、M25100701檢出結果依序為48 ppm、50 ppm、54 ppm。

針對「亦鴻企業有限公司」輸入之含高濃度禁用色素化粧品原料，疑涉以禁用蘇丹色素攙偽假冒，食藥署表示秉持揭弊精神，主動向檢調提供關鍵事證，與司法單位共同打擊源頭不法，全面封堵問題原料再度流入市面。

經食藥署追查原料流向，國內有14家業者進貨相關原料，排除其中2家業者為代理商，共12家業者進行產品製造，已通知業者預防性下架。（圖片來源／食藥署提供）

蘇丹紅是什麼？為何各國禁用？

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海接受《信傳媒》電訪時表示，台灣過去多次食安事件與蘇丹紅有關，最典型案例包含2017年台中衛生單位查獲鹹鴨蛋違規。當時有業者為了讓蛋黃更紅、更有賣相，在飼料中添加蘇丹紅四號，導致鴨蛋檢出工業染料。近年也陸續在中國進口辣椒粉與相關加工食品中發現蘇丹紅，原因同樣是「追求鮮豔色澤」以提升銷售吸引力。

顏宗海表示，「不只台灣，歐洲、中國也時常發生食品含蘇丹紅的案例。」

他進一步說明，蘇丹紅是工業級脂溶性色素，常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，本不該出現在任何化妝品或食品中；若用於護唇油或唇部產品，除皮膚吸收以外，更可能被民眾吞下部分成分，「急性風險以過敏為主，長期大量暴露則可能提高癌症風險。」

國際癌症研究機構（IARC）指出，蘇丹紅本身屬於第三級致癌物，屬「無法分類」的致癌潛力；其代謝後的物質則被列為第二級致癌物，動物實驗已證實具有致癌性。代謝過程中產生的芳香胺類化合物，已被證實與膀胱癌風險增加相關。

顏宗海提到，短期接觸蘇丹紅可能造成嘴唇紅腫、搔癢或刺痛，也可能引發接觸性皮膚炎或過敏反應。長期而言，即使是微量反覆接觸或誤食，也存在累積性致癌的潛在風險，消費者仍需保持警覺。

一般化妝品若含問題色素，主要是「皮膚接觸風險」；但護唇油、護唇膏是例外。顏宗海解釋，「皮膚吸收量比口服低很多，但護唇產品塗在嘴上，使用者一定會吃進去一點，這讓暴露途徑與食安事件更接近。」

蘇丹紅是工業級脂溶性色素，常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，不應出現在任何化妝品或食品中。（圖片來源／freepik）

化妝品不該成為隱形食安風險

食藥署說明，蘇丹4號（CI26105）為化粧品禁用色素，依法不得添加於化粧品中。違規者涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，依同法第22條，可處新臺幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰；不合規定產品依同法第16條至第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並必須全面回收銷毀。

顏宗海也再次呼籲，消費者在選購化妝品時，應注意來源、選擇標示完整、具信譽品牌的產品。主管機關也應加強抽驗國外進口美妝品，避免工業染料流入市面。他強調，蘇丹紅不能用於食品，也不該出現在化妝品。這次案例非常特殊，提醒大家在選購時要特別留意。

食藥署提醒民眾，如購買到有疑慮產品，應停止使用並向廠商辦理退換貨；如出現皮膚紅腫或搔癢等不適，應立即洽詢皮膚科醫師。消費者在選購化粧品時，建議選擇來源清楚、合法登錄之商品，避免購買來路不明商品，以降低使用風險。若使用化粧品發生不良反應，可通報食藥署「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」，通報專線：02-2521-5027。

這起事件從中國品牌、台灣品牌一路燒到新加坡原料商，突顯化妝品業者對「上游原料安全」幾乎無法驗證，全球供應鏈混雜、代工廠層層外包，讓異常原料有機會悄悄流入市面。

當護唇油可能含工業染料、消費者每天在唇上塗抹、甚至不知不覺吃下肚時，這儼然已成為另一種形式的「食安事件」。台灣如何補強原料端管理、如何提高第三方檢測密度、如何讓品牌真正落實「自主管理」，將考驗政府與產業的下一步反應。

(原始連結)





