台灣首見化粧品檢出蘇丹紅！ 歐萊德、綠藤等14間業者停售下架
台灣首見化粧品檢出禁用色素蘇丹4號！食品藥物管理署於10月底截獲中國製化粧品使用到禁用色素蘇丹4號原料事件，同步針對國內網路平台販售的疑似中國問題產品進行抽驗，11月17日確認含台灣公司在歐萊德、綠藤生技等14家業者化粧品含有蘇丹4號，已要求業者須在48小時內完成自主清查，並同步暫停販售、下架問題產品。
綠藤生物科技股份有限公司透過「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」，於11月12日主動通報其產品「專心護唇油-莓紅版」（批號： M25062702、M25073001、M25100701）疑檢出蘇丹4號，後經食藥署國家實驗室於11月21日進一步檢驗確認檢出禁用色素。
為掌握原料流向，食藥署11月19日會同轄區衛生局赴原料進口商「亦鴻企業有限公司」稽查，並當場查扣及封存該公司自新加坡輸入 Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd. 製造之疑似問題紅色複方（Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai）原料5批。
食藥署副署長王德原表示，這些原料分別流向上海儷柔經貿發展有限公司（非國內業者）、歐萊德國際股份有限公司（桃園市）、綠藤生物科技股份有限公司（台北市）等14家國內外業者。
食藥署說明，蘇丹4號（CI 26105）為化粧品禁用色素，依法不得添加於化粧品中。違規者涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，依同法第22條，可處新臺幣2萬元至5百萬元罰鍰，並得按次處罰；不合規定產品依同法第16條至第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並必須全面回收銷毀。
食藥署提醒民眾，如購買到有疑慮產品，應停止使用並向廠商辦理退換貨；如出現皮膚紅腫或搔癢等不適，應立即洽詢皮膚科醫師。消費者在選購化粧品時，建議選擇來源清楚、合法登錄之商品，避免購買來路不明商品，以降低使用風險。若使用化粧品發生不良反應，可通報食藥署「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」，網址：http://qms.fda.gov.tw/tcbw/，通報專線：02-2521-5027。
