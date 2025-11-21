台灣首見化粧品檢出蘇丹紅 食藥署：14家業者停售下架

台灣首見化粧品檢出禁用色素蘇丹4號，食藥署表示，17日確認有中國問題產品在國內網路平台販售，且國內進口商輸入相同新加坡問題原料，流向歐萊德、綠藤生技等14家業者，已要求業者須在48小時內完成自主清查，並同步暫停販售、下架問題產品。

除了彩粧，根據衛生福利部食品藥物管理署相關規定，洗髮精、洗面乳、沐浴乳、香皂、護髮油、化粧水、爽身粉、止汗劑、唇膏、粉底、眼線液、指甲油、漱口水、牙膏等都屬於化粧品範疇。

食藥署今天晚間公布，10月底截獲中國製化粧品摻有蘇丹色素資訊，源頭為新加坡Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd.公司所製造疑似含禁用色素蘇丹4號原料。

食藥署副署長王德原晚間向媒體說明，食藥署在11月4日行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源，並加強自主管理，同步針對國內網路平台販售的疑似中國問題產品進行抽驗。

王德原指出，食藥署在11月17日確認「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」（批號：B5A1431）（產地：中國）檢出禁用色素蘇丹4號（CI 26105）1.3ppm，已立即要求網路平台全面下架問題產品，並將販售業者歐妮公司移請所轄衛生局裁處，呼籲消費者停止使用問題產品。

食藥署另於11月12日，接獲綠藤生物科技股份有限公司透過「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」主動通報，其產品「專心護唇油-莓紅版」（批號：M25062702、M25073001、M25100701）疑檢出蘇丹4號；後經食藥署國家實驗室於11月21日進一步檢驗，確認檢出禁用色素。

王德原表示，食藥署11月19日會同轄區衛生局，赴原料進口商亦鴻企業有限公司稽查，當場查扣及封存該公司自新加坡輸入Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd.製造的疑似問題紅色複方（Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai）原料5批；11月20日確認其中3批（批號2025-10-10、2025-02-18、2025-01-13）原料，均檢出禁用色素蘇丹4號。

這些原料分別流向上海儷柔經貿發展有限公司（非國內業者）、歐萊德國際股份有限公司（桃園市）、綠藤生物科技股份有限公司（台北市）等14家國內外業者。

王德原說，食藥署已要求上述業者須在48小時內完成自主清查，回報可能使用問題原料的產品並同步下架，在確認無安全疑慮之前，不准販售。

另為釐清是否尚有其他業者輸入新加坡問題原料，食藥署已於11月18日函請財政部關務署提供相關輸入報關資料，以利進一步追查。

對於主動通報的綠藤生物科技曾一度自行檢驗合格，王德原解釋，其使用的是食品檢驗方式，食藥署研究檢驗組11月17日晚間完成蘇丹色素在化粧品檢驗方法建立與確認後，看到蘇丹色素濃度偏高，就立即發布消息。

食藥署指出，蘇丹4號為化粧品禁用色素，依法不得添加於化粧品中。違規者涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，依同法第22條，可處新台幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰；不合規定產品依同法第16條至第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並必須全面回收銷毀。