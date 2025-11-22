台灣首見！化粧品檢出禁用「蘇丹紅」色素！國內12家業者被波及清查
即時中心／徐子為報導
新加坡化粧品原料爆出含禁用的「蘇丹4號」色素，國內進口商「亦鴻企業」自新加坡進口的5批紅色複方原料，其中有3批含有蘇丹紅，流向國內外共14家業者。經食藥署全面追查流向，今（22）日確認共有12家國內中下游化粧品業者受到波及，列入清查。
食藥署副署長王德原說明，扣除1家國外品牌「上海儷柔」與1家僅做出口不在台販售的原料商「傑艾莉」後，共有12家國內化粧品業者列入清查，各縣市衛生局昨下午即陸續進場查核產品品項、庫存及是否使用到問題原料，初步結果將在彙整後儘速公布。
針對外界關注的綠藤生技「專心護唇油－莓紅版」3批次，王德原指出，目前仍在國家實驗室檢驗中，尚未完成定量分析。此次事件之所以會提前公布，是因實驗室驗出蘇丹紅訊號後，食藥署立刻要求業者下架，以降低風險，但完整檢驗仍需反覆測試與確認含量，「上機分析快，但前置處理要花較多時間」，一有結果就會對外公布。
王德原補充說明，「亦鴻企業」自新加坡進口的5批原料中，有3批初驗呈陽性，目前正在進行定量檢驗，若最後檢測含量極低，可能屬意外汙染，但若含量偏高，而供應商標榜為「天然萃取」，則可能涉及摻偽或標示不實，定量數據將成後續法律責任的關鍵依據。
也強調，蘇丹紅是人工合成色素，多數國家列為禁用物質，新加坡也是。10月底中國也曾出現同樣案例，原料來源都指向新加坡同一家供應商，若後續確認來源一致，國內業者不排除會啟動跨境求償，政府也將研議，由行政院消保處介入，協助討論可行的支援方式。
王德原坦言，國內在化粧品領域，至今尚無跨國求償的前例，相關責任歸屬仍需更多證據釐清。食藥署已透過e-mail通報新加坡主管機關並要求對方調查，目前尚未收到回覆。台灣是國際化粧品組織的一員，後續也將視檢驗結果與掌握的證據，進一步進行國際通報。
原文出處：快新聞／台灣首見！化粧品檢出禁用「蘇丹紅」色素！國內12家業者被波及清查
更多民視新聞報導
民眾黨北市議員席次不保？黃國昌自信喊話：絕對可以「4+2全壘打」
立院三讀通過「李四川條款」全國增設18位副縣市長 國庫每年多燒近1億元
黃國昌輸慘了！新北市長最新民調曝「4人中墊底」 反感度飆破5成
其他人也在看
國際獅子會捐恩主公醫院千萬設備 卓冠廷歡喜促成「回饋地方鄉親」
國際獅子會300B2區今（22）日上午於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，由總監徐淑真、大型社服執行長廖信夫等，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，活動總人次突破千人，回饋鄉里的捐贈總價值更超過千萬。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
台灣人最愛火鍋餃TOP5 「魚餃」奪冠銷量比蛋餃多1.5倍
台北市 / 綜合報導 吃火鍋選擇多，火鍋配料更是豐富多樣，根據量販業者調查，民眾最愛的火鍋餃類，以魚餃奪得冠軍，銷量比蛋餃整整多出了1.5倍，另外像是燕餃、蝦餃、水晶餃，也擠入前五名的行列。隨機訪問民眾，魚餃、蛋餃確實特別受到歡迎，民眾也在意口感和價格，無論是手工或是機械製作，都各自擁有擁護者。天氣漸漸變冷，火鍋上桌配料百百款，這麼多種火鍋料，你最喜歡哪一種，SB記者姚俐安，記者姚俐安說：「根據量販業者調查，民眾最喜愛的火鍋料餃類，由魚餃拿下冠軍，銷量是蛋餃的1.5倍，另外像是燕餃以及蝦餃，都受到民眾的喜愛。」記者VS.民眾說：「我還是喜歡吃魚餃，(喜歡圓形的餃類嗎)，一定要圓形的。」民眾說：「我喜歡蛋餃。」、「魚餃，比較喜歡它的口感。」火鍋業者高林禎說：「目前我們觀察下來，魚餃跟蛋餃是銷量最好的，那因為其實像，這兩個火鍋料的部分，其實不管是大人或小朋友，都滿喜歡這樣子的口感。」實際訪問下來，魚餃蛋餃的擁護者，真的特別多，不同的製作方式，價格也有差，民眾說：「我覺得機械就可以了，手工比較貴。」不過實際到市場走一遭，喜歡吃手工餃的人潮，絡繹不絕，民眾說：「(口感)當然會有差啊，新鮮的當然比較好吃。」、「它裡面的那個料，比較實在。」記者VS.民眾說：「(如果比較貴一點點)，(你還是可以接受)，可以接受，(因為是手工的對嗎)，對對，特別好吃。」看來不管怎麼製作，都各有擁護者，只要能一起團聚吃得開心，最重要。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
葉石濤短篇小說文學獎暨台南文學獎頒獎 (圖)
第5屆葉石濤短篇小說文學獎暨第15屆台南文學獎，22日在台南市立圖書館新總館頒獎，今年以「當風吹過南城」主題辦理相關推廣活動及9組文類徵件。中央社 ・ 14 小時前
銀髮換數師─拉密大賽 90歲長者祖孫檔熱情參與
記者吳東興∕彰化報導 彰化縣政府為鼓勵長輩持續維持腦力運動、提升認知活力，與弘道老人…中華日報 ・ 14 小時前
食藥署追星國蘇丹紅源頭 國內調查下周公布
[NOWnews今日新聞]蘇丹紅之亂又起，衛福部食藥署昨日公布化妝品原料檢出蘇丹紅，經查有14家下游廠商輸入新加坡CampoResearch製造的含有蘇丹紅原料。食藥署副署長王德原今（22）日說明，已...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
知名本土保養品牌自主通報！驗出蘇丹紅 食藥署證實：全台14業者遭波及
[Newtalk新聞] 衛生福利部食品藥物管理署於昨(21)日深夜證實，國內首度在化妝品中檢出禁用的工業色素「蘇丹4號」。這波風暴源頭指向新加坡進口原料，不僅知名電商平台MOMO販售的中國製卸妝膏中鏢，國產保養品牌綠藤生技旗下的護唇油也遭波及，全台共14家下游業者受害，已緊急啟動回收機制。 針對市售產品的稽查結果，食藥署副署長王德原指出，透過圖片比對與抽驗，發現MOMO購物網販售的一款「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」(批號B5A1431，中國製)，殘留蘇丹4號濃度達1.3ppm。該產品除立即下架外，販售商歐妮公司更被查出產品未進行上市前登錄、且無中文標示，加上販售含禁用成分產品，總計三項違規將由衛生局依法嚴懲。 本土品牌綠藤生技則是在自主品管過程中察覺異狀，於11月12日主動通報旗下「專心護唇油—莓紅版」疑似遭到汙染。經國家實驗室複驗，確認批號M25062702、M25073001及M25100701的產品皆含有蘇丹4號。王德原表示，綠藤生技雖在第一時間停止出貨並配合下架，但違規事實明確，仍須依法進行裁處，主管機關將考量其主動通報的配合態度，在裁罰輕重上予以裁量。 此次汙染事件的關鍵新頭殼 ・ 17 小時前
廟會車輛擋道應變方法多 民眾人肉千斤頂.堆高機抬車
其實廟會出現車輛擋道，經常發生。比如三年一次、吸引許多人朝聖的屏東東港迎王平安祭，去年就曾被人目擊，汽車擋到千歲王爺的路，廣播很多次還是找不到車主，眾人只能當「人肉千斤頂」合力抬車，就連警察也來指揮，...華視 ・ 14 小時前
「陸製卸妝膏、綠藤生機護唇油」驗出蘇丹紅！14家踩雷業者曝光
食藥署今宣布，截獲中國製化粧品使用到新加坡Campo Research公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料事件，17日確認「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)檢出禁用色素蘇丹4號1.3 ppm；另，綠藤生物科技股份有限公司主動通報，其產品「專心護唇油-莓紅版」疑檢出蘇丹4號，後經國家實驗室檢驗確認檢出禁用色素。食藥署已要求提供購買原料之相關14家業者，須於48小時完成清查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 18 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 20 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
內幕／卓榮泰討救兵沒用 韓國瑜不會再幫忙
[NOWnews今日新聞]行政、立法兩院因《財政收支劃分法》槓上，加上明年度總預算卡關，迄今仍未付委審查，行政院長卓榮泰找上立法院長韓國瑜協調，希望韓國瑜再度出面協助化解僵局，不過與韓國瑜熟識的藍委透...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 14 小時前
「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解
韓國女團TWICE今（22日）、明兩天將在高雄舉辦演唱會，出身台南的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演。對此，總統賴清德昨天脫口說出，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」則引發關注。有網友發現，《三立電視》一段標榜著「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢有閒」語句給剪掉，讓網友痛罵三立是「黨媒」。中天新聞網 ・ 14 小時前