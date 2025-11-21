台灣首見！歐萊德、綠藤生技14業者化粧品染毒 爆摻致癌蘇丹紅
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
新加坡化粧品原料「染毒」摻有致癌蘇丹色素，不只中國化粧品中招，台灣也有！食藥署今（21）日晚間公布，首次在國內化粧品檢出蘇丹色素，不但有中國問題產品在國內網路平台（MOMO商店）販售，且國內有進口商也進口相同的新加坡問題紅色複方原料，檢出禁用色素蘇丹4號，流向國內外14家業者，包括歐萊德、綠藤生物科技等，全被要求暫停販賣並下架。
事件起因於中國今年10月底傳出有化粧品、保養品用到摻有蘇丹色素的原料，源頭是新加坡Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd. 製造的疑似含禁用色素蘇丹4號原料。
食藥署副署長王德原表示，食藥署11月4日就行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源，並加強自主管理。同步也針對國內網路平台販售的疑似中國問題產品進行抽驗。
王德原表示，食藥署人員先是自行比對出有疑似的中國問題產品在MOMO商店上販售，於是進行抽驗，並於11月17日確認「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」（批號：B5A1431）（產地：中國）檢出禁用色素蘇丹4號（CI 26105）1.3 ppm，立即要求網路平台全面下架問題產品，並將販售業者歐妮公司移請所轄衛生局裁處。
且不只一件，王德原說，食藥署另於11月12日接獲綠藤生物科技股份有限公司透過「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」主動通報，其產品「專心護唇油-莓紅版」（批號；M25062702、M25073001、M25100701）疑檢出蘇丹4號（CI 26105），後經食藥署國家實驗室於11月21日進一步檢驗確認檢出禁用色素。
王德原表示，食藥署11月19日會同轄區衛生局赴原料進口商「亦鴻企業有限公司」稽查，並當場查扣及封存該公司自新加坡輸入 Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd.製造之疑似問題紅色複方（Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai）原料5批，11月20日確認其中3批（批號2025-10-10、2025-02-18、2025-01-13）原料均檢出禁用色素：蘇丹4號（CI 26105）。
這些原料流向下游公司，分別為：上海儷柔經貿發展有限公司（非國內業者）、傑艾莉國際貿易有限公司 （新北市）、歐萊德國際股份有限公司（桃園市）、沛諾美學生技國際有限公司（桃園市）、彤采妮股份有限公司（彰化縣）、沛美生醫科技股份有限公司（台中市）、愛比森國際股份有限公司（台北市）、慶生堂化粧品股份有限公司（嘉義縣）、威欣利實業股份有限公司（新北市）、龍興生化國際股份有限公司（台中市）、將寶實業股份有限公司（台南市）、綠藤生物科技股份有限公司（台北市）、孟鄉生化科技股份有限公司（台中市）、柏瑞有限公司（台北市）。
王德原表示，食藥署已要求上述業者須在48小時內完全自主清查，並回報可能使用問題原料的產品，並同步下架，在確認無安全疑慮之前，不准販售。另為釐清是否尚有其他業者輸入新加坡問題原料，食藥署已於11月18日函請財政部關務署提供相關輸入報關資料，以利進一步追查。
不過，稽查過程中，主動通報的綠藤生物科技曾一度自行檢驗合格，但使用的卻是食品檢驗方式，王德原對此坦承，食藥署是直到11月17日才建立並公告化粧品的蘇丹色素檢驗方式，但對外公布消息沒有延遲，一看到濃度極高，今馬上發布新聞，食藥署還在進一步定量。
食藥署指出，蘇丹4號（CI 26105）為化粧品禁用色素，依法不得添加於化粧品中。違規者涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，依同法第22條，可處新台幣2萬元至5百萬元罰鍰，並得按次處罰；不合規定產品依同法第16條至第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並必須全面回收銷毀。
照片來源：CNEWS資料照
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 12 小時前
外資大撤退台積電重挫4% 大盤血崩近千點周線連三黑/鴻海OpenAI合作缺採購承諾 市場憂成「金主」股價挫/被動元件逆勢噴火 蜜望實金山電漲停最搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股在強勁就業數據澆熄降息期待、聯準會10月會議紀錄偏鷹，以及市場對關稅與AI資本支出過熱的疑慮升溫下全面翻黑，四大指數重挫。道瓊工業指數下跌0.84%；標普500指數下跌1.56%；那斯達克指數下跌2.15%；費城半導體指數更重挫4.47%，反映投資人對半導體庫存、AI伺服器建置成本與企業支出周期的疑慮升高。科技股多數走弱，輝達財報雖亮眼但盤中由漲轉跌收黑3.15%，美光下殺逾10%、超微大跌近8%，向雲端服務商出租算力的CoreWeave與電腦儲存設備服務商Sandisk亦同步重摔，美股AI鏈全面遭到獲利了結。台積電ADR同步承壓，重挫拖累今日台股電子權值情緒。 亞股同樣全面走弱，日股大跌2.40%，韓股重挫3.79%，港股走弱2.38%，上證指數亦走跌2.45%，反映全球科技與出口產業鏈的避險氣氛持續升高。 台股今（21）日遭逢恐慌性賣壓重擊，終場大跌991.42點收26,434.94點，成交量5,508億元，周線連3黑、季線失守。權值股全面潰逃，台積電(2330)收跌70元至1385元、跌幅4.81%，鴻海(2317)下挫逾4.8%、日月光投控(3711)跌6%，聯發科(2454)亦收黑3.3%。盤面殺盤最重的記憶體族群崩跌，華邦電(2344)、南亞科(2408)、群聯(8299)、商丞(8277)全數被打到跌停，威剛(3260)、旺宏(2337)、力積電(6770)、十銓(4967)等跌幅集中6%～8%，成為今日重挫主因。反觀被動元件在銀膏、銅膏可能啟動漲價循環的題材帶動下，蜜望實(8043)、金山電(8042)強勢亮燈漲停，光頡(3624)、立隆電(2472)同步逆風走強，成為盤中少數亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 6 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 9 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坤達逃兵遭求刑2年8月 柯佳嬿首露面認：事前不知情
坤達捲入閃兵風波，新北地檢署日前已依涉案事證，對含他在內共12名被告提起公訴，全數求處2年8月徒刑。而他的妻子、金鐘影后柯佳嬿今（11/21）日以亮相新作《如果我不曾見過太陽》二部曲活動，也是事件發生後她首次公開露面。太報 ・ 2 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 12 小時前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
「2類蔬菜」最髒！醫揭「除農藥秘訣」：吃香蕉、龍眼要先洗
不少人擔心蔬果洗不乾淨，農藥殘留可能危害健康。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，蔬果營養豐富，富含維生素C與抗氧化物，有助於解毒，但若未清洗乾淨，可能吃下農藥，建議選擇當季蔬果、以流動水清洗、向可靠通路購買、高溫烹煮，有助於避免攝入農藥。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
王俐人吃自助吧打包遭制止「怒留一星開嗆」！老闆以和為貴道歉了
藝人王俐人19日到台北大安區「樂活養生健康鍋」用餐，因欲將自助吧的一顆蛋外帶遭制止，覺得店員態度不佳，事後在Google留下1星評論，質疑店家把客人當成小偷。消息曝光後，網友多數力挺店家，討論熱烈。中天新聞網 ・ 1 天前
12月要發了！3生肖職場表現亮眼 財運超旺
12月要發了！3生肖職場表現亮眼 財運超旺EBC東森新聞 ・ 5 小時前
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前