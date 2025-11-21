台灣首見！歐萊德、綠藤生技14業者化粧品染毒 爆摻致癌蘇丹紅 29

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

新加坡化粧品原料「染毒」摻有致癌蘇丹色素，不只中國化粧品中招，台灣也有！食藥署今（21）日晚間公布，首次在國內化粧品檢出蘇丹色素，不但有中國問題產品在國內網路平台（MOMO商店）販售，且國內有進口商也進口相同的新加坡問題紅色複方原料，檢出禁用色素蘇丹4號，流向國內外14家業者，包括歐萊德、綠藤生物科技等，全被要求暫停販賣並下架。

事件起因於中國今年10月底傳出有化粧品、保養品用到摻有蘇丹色素的原料，源頭是新加坡Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd. 製造的疑似含禁用色素蘇丹4號原料。

廣告 廣告

食藥署副署長王德原表示，食藥署11月4日就行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源，並加強自主管理。同步也針對國內網路平台販售的疑似中國問題產品進行抽驗。

王德原表示，食藥署人員先是自行比對出有疑似的中國問題產品在MOMO商店上販售，於是進行抽驗，並於11月17日確認「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」（批號：B5A1431）（產地：中國）檢出禁用色素蘇丹4號（CI 26105）1.3 ppm，立即要求網路平台全面下架問題產品，並將販售業者歐妮公司移請所轄衛生局裁處。

且不只一件，王德原說，食藥署另於11月12日接獲綠藤生物科技股份有限公司透過「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」主動通報，其產品「專心護唇油-莓紅版」（批號；M25062702、M25073001、M25100701）疑檢出蘇丹4號（CI 26105），後經食藥署國家實驗室於11月21日進一步檢驗確認檢出禁用色素。

王德原表示，食藥署11月19日會同轄區衛生局赴原料進口商「亦鴻企業有限公司」稽查，並當場查扣及封存該公司自新加坡輸入 Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd.製造之疑似問題紅色複方（Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai）原料5批，11月20日確認其中3批（批號2025-10-10、2025-02-18、2025-01-13）原料均檢出禁用色素：蘇丹4號（CI 26105）。

這些原料流向下游公司，分別為：上海儷柔經貿發展有限公司（非國內業者）、傑艾莉國際貿易有限公司 （新北市）、歐萊德國際股份有限公司（桃園市）、沛諾美學生技國際有限公司（桃園市）、彤采妮股份有限公司（彰化縣）、沛美生醫科技股份有限公司（台中市）、愛比森國際股份有限公司（台北市）、慶生堂化粧品股份有限公司（嘉義縣）、威欣利實業股份有限公司（新北市）、龍興生化國際股份有限公司（台中市）、將寶實業股份有限公司（台南市）、綠藤生物科技股份有限公司（台北市）、孟鄉生化科技股份有限公司（台中市）、柏瑞有限公司（台北市）。

王德原表示，食藥署已要求上述業者須在48小時內完全自主清查，並回報可能使用問題原料的產品，並同步下架，在確認無安全疑慮之前，不准販售。另為釐清是否尚有其他業者輸入新加坡問題原料，食藥署已於11月18日函請財政部關務署提供相關輸入報關資料，以利進一步追查。

不過，稽查過程中，主動通報的綠藤生物科技曾一度自行檢驗合格，但使用的卻是食品檢驗方式，王德原對此坦承，食藥署是直到11月17日才建立並公告化粧品的蘇丹色素檢驗方式，但對外公布消息沒有延遲，一看到濃度極高，今馬上發布新聞，食藥署還在進一步定量。

食藥署指出，蘇丹4號（CI 26105）為化粧品禁用色素，依法不得添加於化粧品中。違規者涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，依同法第22條，可處新台幣2萬元至5百萬元罰鍰，並得按次處罰；不合規定產品依同法第16條至第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並必須全面回收銷毀。

台灣首見！歐萊德、綠藤生技14業者化粧品染毒 爆摻致癌蘇丹紅 31

照片來源：CNEWS資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

總統吃壽司挺日隔一天「福島食品全解禁」 食藥署長理由是巧合

中日緊張時刻 挺日！衛福部公告福島5縣食品即日全面解禁

【文章轉載請註明出處】