台灣首部動物園為背景影集 呈現保育員職場甘苦

聽到鈴聲的鵜鶘從遠處飛下來，伸長脖子接著演員邵雨薇、王柏傑及李淳丟的食物。台灣首部以動物園為背景的職人劇《動物園》，即將在電視台及串流平台播出，7日製作團隊重回取景的高雄壽山動物園，探訪戲中曾照養的動物。

導演蘇文聖說：「田調時我們有去參觀阿里的獸舍，看到牠的糞便牆，也親身看了所有保育員們跟動物們相處的狀況，讓我跟編劇都非常、非常感動，就覺得應該要加深這個腳本的厚度。」

演員邵雨薇表示，「從來沒有真正變成保育員，進到裡面的獸舍去看過，所以這一次拍攝的時候，可以了解到保育員非常多的事情，覺得保育員很了不起。」

一大籃蔬菜水果是明星動物「阿里」的下午茶，保育員將籃子搬到展場外，跟演員一同餵食阿里。保育員能近距離接觸動物，常被視為夢幻職業，但這份工作不只需要備餐、鏟屎、打掃籠舍或擦藥等，也可能面臨被動物攻擊等風險。

壽山動物園黑熊保育員王宥翔分享，「其實黑熊很聰明，如果你安全門關起來之後，安全扣沒有扣上，其實牠的爪子很利，牠可以再把門打開，對我們保育員來說，一扇20、30公斤的門很重，可是對牠來說可能輕而易舉。」

動物不會說話，保育員須花時間跟動物建立信任，耐心地透過細微動作了解動物的需求，就算節日或颱風天也得上班，沒有足夠的熱情恐怕難以勝任，如今有戲劇能呈現動物園內的職場甘苦，也讓保育員有了努力被看見的感動。