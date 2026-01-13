台灣首部嘻哈音樂電影啟動 LEO王跨界演戲「好刺激」
導演許智彥在與徐譽庭共同執導《誰先愛上他的》《我沒有談的那場練愛》後，將推出第一部由他單獨執導的電影《嘻哈糶手》。該片是台灣首部「嘻哈音樂電影」由金曲歌王LEO王擔綱男主角，攜手金鐘獎最佳男配角黃迪揚共同飆戲，大膽將即將沒落的魚市「糶（ㄊㄧㄠˋ）手」叫賣文化與嘻哈饒舌結合。
為打造最純正的嘻哈聽覺與視覺雙重饗宴，劇組力邀金曲製作人李權哲操刀電影音樂，更透露將有數名「重量級饒舌人物」客串演出，卡司驚喜層出不窮。日前舉辦別出心裁的「噴漆」開鏡儀式，全劇組人員共同揮灑創意圖樣，宣告電影正式啟動。
有深厚「饒舌魂」的黃迪揚透露，早在高中時期他就是MC HotDog（熱狗）的粉絲，曾為了校慶演出苦練饒舌、自己填詞並下載Beat創作，「那時候不會唱歌，就學熱狗寫有押韻的歌詞，還去別校演出！」2、3年前他看到金馬創投出現「嘻哈結合魚市場」的題材時心癢難耐，因此收到劇組邀約時，黃迪揚立刻答應，甚至在第一次與導演面談就把印章帶著，隨時準備簽約。他笑說：「沒想到我演的是『嘻哈歌手的好朋友』，勉強跟嘻哈沾上一點邊啦！」
首度擔任電影男主角的LEO王，片中飾演剛出獄的失意饒舌歌手吳志榮，從台北來到偏鄉漁港投靠老友傻光（黃迪揚 飾）。LEO王坦言，跨界演戲對他而言是一大挑戰：「一開始真的沒什麼自信，猶豫快一年。」除了導演與好友鼓勵外，製作公司英傑哆影業也安排預先試拍，跟大家一起排戲。與黃迪揚之間自然生成的即興反應，讓他逐漸感受到表演的魅力與挑戰，「那種不照本宣科、必須當下反應的狀態，很刺激、也很好玩。」讓他放下擔憂，決定放手一搏，全心投入角色。
作為台灣第一部以嘻哈文化為核心的電影，導演許智彥將視角對準漁港的靈魂人物「糶手」。糶手是傳統漁市中，負責快速喊價、拍賣的靈魂人物，此起彼落的快嘴節奏，與嘻哈音樂中強調押韻、節奏感與表達自我的饒舌有異曲同工之妙。許智彥感性分享，他心目中的嘻哈電影並非只是街頭痞子印象，「嘻哈仔其實跟一般人一樣，只是用不同的方式表達情感。」電影核心精神定調為「放棄才真的輸了」，希望傳達「壞經驗也能成為好經驗」的正面價值，引領觀眾在混亂的生活中尋找真實的自我。
《嘻哈糶手》劇情講述吳志榮（LEO王 飾）來到漁港，與多年不見的老友、也是單親爸爸的傻光（黃迪揚 飾）重聚。吳志榮的特立獨行，意外吸引了傻光正值叛逆期的女兒Fish（戴雅芝 飾），讓她從班上的邊緣人變身為在合唱團比賽中大放異彩的主唱。在家庭代溝、社會偏見與自我認同的衝突中，將透過嘻哈文化重新尋找連結，交織出一場有笑有淚的成長冒險。電影預計2027年上映。
