台灣首部嘻哈音樂電影！金曲歌王LEO王擔綱男主角 與黃迪揚同台飆戲

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

曾以《誰先愛上他的》入圍金馬獎八項大獎的導演許智彥正式宣告推出第一部獨立執導長片，同時也是台灣首部「嘻哈音樂電影」《嘻哈糶手》。本片由金曲歌王LEO王首度擔綱男主角，攜手金鐘獎最佳男配角黃迪揚共同飆戲，大膽將即將沒落的魚市「糶（ㄊㄧㄠˋ）手」叫賣文化與嘻哈饒舌結合。日前舉辦別出心裁的「噴漆」開鏡儀式，全劇組人員共同揮灑創意圖樣，宣告電影正式啟動。

金曲歌王LEO王(左)、金鐘男配角黃迪揚（右）熱血飆戲。（圖／英傑哆影業股份有限公司提供）

廣告 廣告

黃迪揚的精湛演技廣為人知，卻鮮少曝光他深厚的「饒舌魂」，黃迪揚透露，早在高中時期他就是MC HotDog（熱狗）的粉絲，曾為了校慶演出苦練饒舌、自己填詞並下載Beat創作，「那時候不會唱歌，就學熱狗寫有押韻的歌詞，還去別校演出，很嗨很好玩！」黃迪揚笑說，兩三年前看到金馬創投出現「嘻哈結合魚市場」的題材時，他就已經心癢難耐，「當時我就在想，要是劇組找我，我會不會是演那個饒舌歌手？」因此收到劇組邀約時，黃迪揚不僅立刻答應，甚至在第一次與導演面談就把印章帶到現場，隨時準備簽約，深怕錯失機會，但揭曉角色之後，他笑說：「沒想到我演的是『嘻哈歌手的好朋友』，但勉強也有跟嘻哈沾上一點邊啦！」

至於首度擔任電影男主角的LEO王，在片中飾演剛出獄的失意饒舌歌手吳志榮，從台北來到偏鄉漁港投靠老友傻光（黃迪揚飾）。LEO王坦言，跨界演戲對他而言是一大挑戰，「一開始真的沒什麼自信，猶豫了快一年。」除了導演與好友的鼓勵外，製作公司英傑哆影業也特別安排預先試拍，跟大家一起排戲。與黃迪揚之間自然生成的即興反應，讓他逐漸感受到表演的魅力與挑戰，「那種不照本宣科、必須當下反應的狀態，很刺激，也很好玩。」也讓他放下擔憂，決定放手一搏，全心投入角色。

《嘻哈糶手》劇情講述吳志榮（LEO王飾）來到漁港，與多年不見的老友、也是單親爸爸的傻光（黃迪揚飾）重聚。吳志榮的特立獨行，意外吸引了傻光正值叛逆期的女兒Fish（戴雅芝飾），讓她從班上的邊緣人，一路變身為在合唱團比賽中大放異彩的主唱。這對身分迥異的「老友」與「父女」，在家庭代溝、社會偏見與自我認同的衝突中，將透過嘻哈文化重新尋找連結，交織出一場有笑有淚的成長冒險。





更多FTNN新聞網報導

邱以太被黃迪揚全身摸透透！崩潰卻不敢反抗 邱凱偉情緒炸裂喊到燒聲

麻吉大哥有原則！黃立成自曝拒與徐若瑄拍床戲 自此15年無戲可演

談薛仕凌閃兵風波！黃迪揚秒回「我有當兵」 憶當海巡兵曾見浮屍

