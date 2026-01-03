台灣首部正能量微短劇誕生 《世世動了心》1/5多平台同步上線 7

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

隨著微短劇成為影視產業的新興趨勢，台灣也正式迎來屬於自己的重要里程碑。台灣首部以正能量為核心的微短劇《世世動了心》，將於1月5日同步在YouTube等多個社群平台正式上線，以創新形式與深刻主題，為台灣微短劇市場揭開嶄新篇章。

《世世動了心》由郭久安執導、梁子瞭編劇，集結兩岸新生代演員共同演出，卡司陣容備受矚目。包括藍博、廖茉汐、楊鎮、羅睿等近年在微短劇圈迅速竄起的新星領銜主演，並邀集李悅萱、王偉、姜莉等新生代演員共同參與。作品突破傳統影視敘事框架，首創「橫屏、豎屏」雙版本同步呈現，透過多時空交錯的敘事結構，描繪一段橫跨三世的宿命情緣。劇情融合輪迴、因果、愛情與奇幻元素，在快節奏的觀影體驗中，引領觀眾思索人生選擇與情感牽絆。

製片人羅法平表示，本劇靈感取材自佛光山開山星雲大師的經典小說《玉琳國師》，團隊以Z世代視角重新詮釋「因果」概念，期盼透過新媒體形式延續人間佛教精神，讓年輕世代在輕鬆追劇之餘，也能感受到溫暖正向的生命啟發。

劇情主線圍繞「輪迴與宿命」，結合浪漫、文藝與奇幻元素，最大亮點在於「多時空交錯」的敘事手法，講述一段橫跨三世的恩怨與情感糾葛。故事中，宋成旭（楊鎮飾）因家族仇恨，多次阻撓令將軍（藍博飾）的幸福，卻在因果循環中反噬自身；直到第三世，于令選擇放下前嫌，與杜昕玫（廖茉汐飾）攜手共度人生，才讓跨越百年的因果最終走向圓滿。

在製作規格上，《世世動了心》有別於市場上快速量產的古裝偶像劇，團隊堅持內容深度與整體品質。劇組特別規劃直式與橫式雙版本：豎屏版每集約2分鐘，共88集；橫屏版每集約10分鐘，共22集，滿足不同觀影情境與使用習慣，讓觀眾隨時隨地都能沉浸劇情。

音樂製作同樣別具巧思，羅法平延續經典情懷，邀請知名音樂製作人季忠平，並與歌手陳明真夫婦攜手打造全新主題曲〈遊園驚世夢〉，由陳明真親自獻唱，期望喚起跨世代的情感共鳴，為劇集增添情緒厚度。

《世世動了心》自2024年11月起陸續釋出五支前導預告，從「宿命啟動」到「情感高潮」，逐步揭露故事核心，成功在網路平台引發討論熱度。劇集將於1月5日起正式上線，台灣觀眾可於《人間福報》YouTube、Facebook、Instagram搜尋劇名觀看；中國大陸則於紅果、優酷等平台播出，並規劃進一步拓展至東南亞與北美市場。劇組期盼透過跨平台、跨地區的播映方式，將溫暖而正向的力量傳遞給全球觀眾。