台灣首間「台語實驗小學」開課：能挽救「瀕危」的本土語言嗎？
台灣的教育體系一直以華語主導，導致會講台語的人口越來越少。隨著第一家公立「台語實驗小學」掛牌，外界都關注，這能否為老化的本土語言帶來轉機？
37歲的高雄人黃子維，從小在台語家庭環境長大，如今當了爸爸，他也積極為女兒營造台語環境，要求家中長輩一定要跟小孩講台語。
「還沒有小孩之前，我們就決定要跟孩子講台語。那時候的想法很單純，想說我會的東西，讓我的孩子多學一樣也不錯。」
如今女兒幸飛已經6歲，能講一口流利的台語，日常生活中去市場、餐廳，她都能和大人聊上幾句。但真正的挑戰在於學校，台灣的教育體制以華語主導，一般小孩上學後都不再講母語。
幸飛去年準備升讀小學，就在黃子維為女兒苦惱之際，恰巧高雄出現了全台灣首家「台語實驗小學」北嶺國小，讓學童能首度在體制內，用台語為主、華語為輔接受教育。
該校是從傳統學校轉型過來，距離黃子維一家所住的橋頭區並不近，但和太太討論後，夫妻倆決定每天花來回各半小時以上車程，接送女兒去路竹區上下學，成為北嶺國小轉型後的首批新生。
要做出這個決定並不容易，黃子維坦言，女兒要離開熟悉的幼兒園朋友，且每天通勤時間也較長，但仍然覺得值得嘗試，「華語像海，台語是一艘船，我們現在是要想辦法把這艘船扶穩，不要讓它翻過去。」
首間台語小學如何誕生？
台語是台灣第二大使用語言，具「國家語言」地位，但其在正式場合的使用範圍有限。根據最新人口普查統計，65歲以下族群使用台語比例低，其中6至14歲族群以台語為主要語言者，更僅佔不到8%。
週一下午，座落在高雄市路竹區的北嶺國小一年忠班正在用台語上體育課。「tsı̍t, nn̄g, saⁿ, sì（一、二、三、四）⋯⋯」體育老師在司令台上帶著16個學生做操，並用台語分組，講解跑步比賽規則。
五年級教室裡，學生則用台語學習「摩擦力」的概念，班導師與「台語協同老師」配合，以台語為主、華語為輔講解科學原理和進行實驗。討論結果差異時，不少學生舉起手，努力用完整的台語句子回答問題，偶遇不確定如何發音的專有名詞，他們會再切換成華語，師生都習慣了「雙聲道」的上課模式。
各班教室內、校園中，隨處可見標記台語拼音的海報和指示，午休或下課時段的廣播，也由學生們輪流去用台語錄音放送。
已創校49年的北嶺國小，目前有27名教職員、65位學生。三年前，該校在少子化下恐面臨停辦危機，恰巧台南成功大學台灣文學系教授蔣為文等人向高雄市政府提議，希望設立一所台語學校，最終促成計劃，北嶺國小去年9月正式轉型。
校長蘇恆欽對BBC中文表示，剛開始推動計劃時，他除了要極力說服教師一同投入轉型，還要開發實驗主題課程，以符合台灣「實驗教育」的規範。
掛牌前，該校先先試行一學期，在將近一整年的期間，教師、家長並非毫無疑慮。對教師而言，課堂上要開始穿插台語教學，在備課和溝通上有其難度；家長則有對於未來升學的實際考量，蘇恆欽說要持續不斷進行理念溝通。
用台語教數學？
五年級的導師李雅欣從事教職15年，目前負責班上的自然與數學課程，她坦言用台語教學挑戰甚大。
「很多詞彙真的很難翻成台語，需要更多的資源、教材，或者協同老師的幫忙，因為我們自己真的沒有那麼多詞彙量。」
曾與李雅欣配合的台語協同教師Liân Khái-hiok也觀察，教師們過去習慣用華語上課，如今要轉換成台語教學，「對他們來說是新的語言，因為站在台上，跟我們平常說話是不一樣的」。
雖然要多花一倍時間備課，但李雅欣對這樣的轉型感到樂觀，「就是促進自己去更了解我們的語言，還有跟這個地方的連結。」
校長蘇恆欽表示，理解台語教學的門檻，不強行要求原有教師拿到台語教學資格，反而爭取經費聘請四名台語教師，自9月起到校支援、輔助，用鼓勵方式提升教師一起推動母語教育意願，也支持他們去進修、考取台語認證。
「母語的推動只靠熱情熱心是不夠的，需要制度跟專業資源來長期協助維持。」他說，「專業、穩定的師資，是成功跟失敗的關鍵。」
目前，除了「國語課」及「英語課」等特定語言課程，其他課程無論是數學、自然或體育和音樂課，皆會混合台語、華語和英語來引導學生。蘇恆欽強調，台語是教學的「工具」，主要目的還是希望學生能實際吸收到課堂知識。
「我們營造多語言支持環境，台語在這裡是沒有排他性。」他說，也有學生為原住民，或是具有外國籍如德國、日本等家庭背景，「我跟孩子說，你可以說族語、德國話、日本話，但是說完要解釋這句話是什麼意思。」
隨著校園語言環境逐步建立，教師們開始用台語交流和開會，下課時間學生們也會嘗試用台語跟老師打招呼和閒聊。
該校最近舉行49週年校慶活動，BBC中文記者在現場觀察到，教師們用台、華、英等三種語言一起主持活動，學生表演也採用台語歌曲，如全年級大會舞時間播放傳統歌曲「山頂黑狗兄」，並邀請台語歌手到校表演。
學生彼此聊天時，則以華語為主、台語為輔。蘇恆欽表示，校園周遭的社區也配合台語沉浸計劃，不少店家老闆都會用台語跟學生互動。
為何台語會變成瀕危語言？
台語在台灣社會扮演的角色，各界看法長年有所歧異，也持續引發討論。
台語源自17世紀來台的福建移民，隨人口增加逐漸成為主要通用語。清領時期語言政策寬鬆，日治後期則因皇民化運動，日語強勢推廣，台語在學校與公共領域受壓制。
1945年，國民政府來台後推動國語運動，將台語、客語、原住民語等本土語言視為方言，並在校園嚴禁使用，違者受罰。雖民間仍普遍使用，但公共場合受限。
該政策持續至1980年代，隨台灣解嚴，本土化運動逐漸興起，對國語運動提出批判的聲音湧現。1988年，客家社群發起「還我母語」萬人大遊行，激勵後續母語教育、研究與復振，並促使政府於2001年起，將「本土語言」納入國小必修課程。
2018年，台灣通過《國家語言發展法》，台語和客語、原住民族語、台灣手語等一同正式被列入「國家語言」，當局盼能藉此讓本土語言得以傳承、復振及發展。法案上路後，從國小到高中皆增設一節母語課，公共電視隔年也開設台語頻道。
不過，儘管制度面逐步補強，台語整體使用率仍難以逆轉長期下滑趨勢。台灣行政院主計處2020年最新人口普查統計，65歲以下族群使用台語比例低，其中6至14歲族群以台語為主要語言者，更僅占7.4%，顯示年輕世代使用率迅速萎縮。
如今，各縣市以台語為主要使用語言比例，也以中南部縣市較高，且只有高雄市突破百萬使用人口，可見地區差異。
台語像才藝？還是就讀動機？
北嶺國小的轉型為語言復振的里程碑，但長遠來看，能否提升家長對台語教育的重視，仍有待觀察。
課程進行近一個學期後，家長黃子維坦言，想像和現實仍有落差，並非所有家長都將台語視為重要教育議題。「其他的家長會覺得台語像才藝，像學鋼琴、學跳舞、學唱歌，有（學台語）不錯，沒有也沒關係」。
他也指，一年級班上16個學生，包含女兒在內，僅兩人較擅長說台語，雖學校努力塑造沉浸式台語環境，但華語環境仍然強勢。
「不管去到哪裡，我女兒都是唯一一個，甚至少數兩、三個會講台語的，」黃子維說，「我就怕她長大以後，會覺得說台語是一件不必要的事情。」
BBC中文訪問多名北嶺國小家長後發現，不少人跨學區就讀，原因包括學習資源多、班級人數少，或幼兒園自然銜接。整體而言，家長普遍認同本土語言教育價值，但沉浸式台語教學並非主要考量，家中也少刻意營造台語環境。
台師大台文系教授許慧如認為，台語教育需求確實存在，但政策長期不到位，使語言復振大幅落後。「這是一個好的開始，只是已經很晚了。」她表示，台語消失是政策造成的，因此不能期待市場自然形成需求，並建議在都會區設立台語學校，帶動推廣。
成大教授蔣文為則呼籲，台灣所有縣市都至少要有一間以上的台語實驗學校，「這是基本的教育權。」他比喻台語如「病人」，需正規教育支持，「相信經過一、二十年，台語可以再恢復。」
從校園推動本土語言復振已有成功經驗。高雄美濃區國中小自2013年起推行「客華雙語實驗計畫」，十多年來已讓當地客語流失率止跌回升。推行該計畫的高雄師範大學華語所教授鍾鎮城指出，少子化削弱家庭傳承功能，校園沉浸式教學讓學生自然使用客語，培養新一代說客語者，「找回我們的語言，讓它成為當代可用語言，這是重要的價值。」
借鏡美濃經驗，蘇恆欽對推動台語教育有信心。他認為，推廣母語不只是語言，也是文化、族群、民族資訊的復振，「是價值重建的工程，這需要時間。」
高雄教育局表示，仍在評估是否再設立台語實驗學校，並強調「以學生權益為主體」推動語言文化傳承。教育部指出，自2019年起已推動本土語言沉浸式教學，全台逾300校參與，並預計在嘉義成立首個台語學習基地。民間團體則進一步呼籲成立「台語復振委員會」及更多台語學校，讓台語成為法律上的通行語。
「這是一個起頭，不是成果驗收。」自轉型以來，北嶺國小備受關注，但蘇恆欽強調，現階段最重要的還是與教師、家長、學生之間建立相互理解與支持。「只要我們重視它就有機會⋯⋯理想就是老師很自然地用台語，孩子也很自然用台語來回應，其實我覺得就夠了。」
其他人也在看
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 3 小時前 ・ 238
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 93
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 天前 ・ 10
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 17
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 3
黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長 盼南台灣攜手合作
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，黨內初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動。對此，邱議瑩今（10）日公布選前之夜「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請台南市長黃偉哲親臨現場助陣，展現南台灣城市攜手合作、共同前進的團結氣勢。民視 ・ 1 小時前 ・ 27
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
73歲張菲重返舞台！現身日月光二董壽宴 最新近照曝
73歲綜藝大哥大張菲淡出螢光幕近8年，回歸清閒的半退休生活。昨(9日)，他出席日月光集團二董的80壽宴，難得登台主持，台語歌手許志豪事後分享花絮照，誇菲哥親切又幽默。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 134
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
安潔莉娜裘莉身心崩潰？子女輪班守護天后健康狀況惹人心疼
好萊塢天后安潔莉娜裘莉近年官司纏身，身心狀況再度成為外界焦點。隨著與前夫布萊德彼特長達近8年的離婚與財務訴訟終於告一段落，歐美媒體卻傳出她健康亮起警訊，甚至被形容「病得比外界想像嚴重」，孩子們也因此高度警戒，輪流陪伴在側。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
來台參加金唱片！Jennie「機場大臭臉」拒打招呼 網疑不尊重台灣
韓國第40屆金唱片頒獎典禮1月10日今晚首度移師臺北大巨蛋舉行。8日起多組表演嘉賓陸續包機來台。其中BLACKPINK成員Jennie昨早也身穿灰色大衣現身仁川機場準備出發來台。但她下午抵台後一坐上地勤人員開的接駁車後，立刻用大外套把自己全身蓋住，完全不想跟現場歌迷、記者打招呼，惹來一部分網友的批評，質疑她不尊重台灣。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 47
今晨驚見3.9℃極端低溫！今晚又有冷氣團接力 專家：下週恐有颱風生成
受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署清晨針對18縣市發布低溫特報，提醒有10度以下氣溫發生的機率。今（10）日晨至上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。今日清晨新竹關西鎮出現4度的「極低溫」，專家透露，強冷空氣將接力報到，今日下半天至下週一（1/12）清晨，將受新一波的大陸冷氣團南下影響，今日白天短暫回溫後，明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 239
遊客太多！日本白川鄉8分之一是台灣人 當地居民提醒「這一事」
即時中心／林耿郁報導1995年，UNESCO正式將日本白川鄉合掌村登錄為「世界文化遺產」，從此吸引大量海外遊客造訪旅遊；據統計，2024年造訪白川鄉最多的海外旅客就是我國民眾，平均每8位遊客，就有1名來自台灣；但龐大的觀光人潮，也為該地帶來了嚴重的「觀光公害」問題，如今近六成白川鄉居民，對外籍遊客抱持「負面」評價。民視 ・ 2 小時前 ・ 12
WBC》韓國隊大聯盟戰力上看9人！「超強陣容」擁4位混血外掛
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，預賽與中華隊、日本隊同在C組的韓國隊，正展現出洗刷連三屆止步預賽恥辱的強大野心。總教練柳志炫今（9）日率領代表隊飛往塞班島展開首波集訓，並在機場拋出重磅消息，韓國隊今年有望組成一支包含5名韓籍與4名韓裔美籍選手的「大聯盟軍團」，美職戰力人數有望上看9人，規模甚至可能壓過地主日本隊。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 10
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
川普擬普發「這數字」說服格陵蘭加入美國
川普政府長期主張，美國「基於國家安全需要取得格陵蘭」，其理由為格陵蘭蘊藏豐富的礦產及關鍵的地緣位置，因此近期也傳出川普考慮向格陵蘭居民每人發放1萬至10萬美金（約新台幣31萬至316萬）的一次性補償金，總金額預估近60億美元（約新台幣1897億），希望可以說服他們脫離丹麥加入美國。此舉引發歐洲各國密切關注，而格陵蘭總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）對此表示，「夠了，夠了…..不要再有併吞的幻想」，他強調，「我們是一個民主國家」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 194