台灣首面東京聽奧獎牌 危宇澤十項全能賽奪銀

在十項全能比賽最後一項1500公尺賽跑中，危宇澤一馬當先衝過終點拿下銀牌，也是台灣代表團本屆聽奧的首面獎牌，賽後更興奮地緊抱媽媽慶祝。

18歲的危宇澤，今（2025）年首次參加聽奧就表現出色，第一日比賽結束暫居第二名，但在跳遠時拉傷了腳。帶傷迎戰第二日的5項賽程，無論是撐竿跳還是鐵餅、標槍，他都盡力表現，一路保持第二名的佳績，完成全部比賽，順利拿下個人第一面聽奧獎牌。

聽奧十項全能銀牌危宇澤表示，「今天早上其實狀況都還不錯，因為有貼紮貼起來，然後又吃了止痛藥、消炎藥，昨天吃什麼肌肉鬆弛，反正都吃啦。」

聽奧田徑教練陳穎祈指出，「第一次參加，剛好滿18歲可以比十項全能，其實在高中階段，他也還沒有接觸到社會的規格，所以他這一次的表現，我覺得我很滿意。」

這也是自2009年台北聽奧以來，台灣再度在十項全能項目奪得銀牌。而當時的得牌選手，正是這次田徑代表隊總教練安慶隆。

對於見證危宇澤的成功，他表示非常開心，也期望能培養出台灣田徑聽障新秀。

接下來，台灣田徑在上屆聽奧100公尺跨欄奪金的選手許樂也將登場出賽，希望再為台灣代表團爭取佳績。