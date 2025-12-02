台灣馬自達年底結束與標達2據點合作 營運策略調整

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）馬自達（MAZDA）在大台北授權經銷商太古標達汽車1日在官方臉書發布訊息，由於集團營運策略調整，MAZDA標達汽車內湖旗艦店及土城所將於12月31日結束營運，消息公布後引起市場和社群平台熱議。

台灣馬自達今天接受記者詢問證實，與「英屬維京群島商標達汽車股份有限公司台灣分公司」共同決議，基於品牌發展需求、營運策略調整與資源配置等多重考量，雙方將從2026年1月1日起，結束現有MAZDA新車銷售暨售後服務合作業務。

展望未來，台灣馬自達指出，將持續推動全台據點優化升級，靈活因應市場環境與顧客需求，透過擴大服務量能深化與顧客的連結，為台灣消費者帶來更值得信賴的移動體驗。

太古標達指出，未來大台北地區MAZDA授權經銷商和服務廠，仍將持續為車主服務。

車界人士接受記者電訪分析，馬自達在台灣到港車輛維持正常水位，並沒有庫存問題，台灣馬自達接單和交車仍持續如常。

台灣馬自達在10月初表示，MAZDA CX-5車款在9月繳出單月掛牌584輛成績，較8月成長21%，比2024年同期大幅成長62%，推升MAZDA品牌第3季整體市占率較第2季成長超過3成。

根據業者統計，台灣馬自達11月新車掛牌數1473輛，月增17%、年增18.4%，位居品牌車商第8，累計今年前11月台灣馬自達新車掛牌數1萬2468輛，今年前11月台灣新車累計掛牌數36萬7133輛，台灣馬自達市占率約3.4%，也位居品牌車商第8。（編輯：黃國倫）1141202