台灣馬術治療的德國血統
（德國之聲中文網）66歲的林嫵恬（Uta Rindfleisch）來自德國勞因根市 (Lauingen-Donau)，1981年第一次來到台灣學習中文。1985年第二次來台後，她因為愛情決定留下，結婚、生子，並開始在台灣工作。起初，她的生活與大多數人無異：上下班、照顧孩子、打理家務，偶爾與親友聚會或出遊。由於娘家在德國，林嫵恬一家人在暑假時常返回德國探親。日子雖忙碌卻踏實。然而，1990年第二個孩子──女兒安安的誕生，為她的人生帶來了全新的轉折。
安安的出生並不順利。雖然她剛出生時哭聲宏亮，看似與其他新生兒無異，但林嫵恬總覺得，嬰兒全身除了通紅，還隱約泛著紫色。當時醫生只說孩子需要放入保溫箱送往另一個樓層，卻未提及安安可能有異狀，也沒有說明為什麼必須在保溫箱裡待上數日。
數日後出院回家，林嫵恬逐漸察覺異樣：安安的頭部無法正常控制，吞嚥困難；到了應該會爬行的時候，卻仍無法做到。一歲後問題更為明顯，每逢熱痙攣發作時，她全身失去控制，嘴角抽斜，往往還伴隨著高燒。這樣的情況一次又一次反覆發生。然而，醫院始終沒有明確說明，為什麼安安會罹患腦性麻痺並且經常出現熱痙攣。
年幼時的安安是一個漂亮的小女孩。由於擁有德國血統，她的五官比一般台灣孩子更立體精緻，宛如人見人愛的洋娃娃。在安安四、五歲時，身心障礙者家長創立的「心路基金會」計畫拍攝一支公益勸募廣告，特別找上有天使般面孔的安安，希望她擔任模特兒。然而，最終她的角色被其他孩子取代——原因竟是：安安的外表看起來太正常、太可愛，完全不符合大眾對身心障礙兒童的刻板印象。多年後，林嫵恬向DW記者談起這段往事時，嘴角仍不自覺地微微顫動。
母愛驅動的學習
在醫生確診安安罹患腦性麻痺後，林嫵恬積極帶著女兒接受各種治療，並毅然辭去在台北德國學校擔任秘書的穩定工作，轉而從事兼職工作，以便有更多的心力和時間來照顧女兒。
照顧腦性麻痺的孩子，需要結合早期治療、復健訓練、防止跌倒與癲癇或熱痙攣發作時的居家安全措施，以及支持性教養的心態。因此，林嫵恬很早就讓安安接受物理治療，也參與水療等相關課程。
1997年，位於台北市北投區的振興醫院首次開設馬術治療工作坊，林嫵恬立刻報名參加，認真投入學習，並主動蒐集大量相關資料。從此，她更加積極研讀，並與醫院的物理治療師交流，精進相關的醫療理論與應用方式。
林嫵恬與馬術治療
林嫵恬的成長背景恰巧成為她進入馬術治療領域的重要助力。自幼在德國，她與姊妹經常騎馬玩耍，對馬術早已熟悉。再加上德國是馬術治療最早發展、發展最完整的國家之一，使她能迅速理解並投入相關知識的學習。
一路走來，林嫵恬孜孜不倦地自修相關資料，並積極參加美國的線上課程。同時，她也多次返回德國，參與相關工作坊，持續精進。最終，她取得北美身心障礙者騎乘協會（NARHA，現PATH International）的教練資格，成為台灣首位獲得該認證的教練。獲得教練資格後，林嫵恬更加投入，協助其他身心障礙者，也開始培訓與指導更多從事馬術治療的專業人員，致力推動這項療法在台灣的發展。
從古希臘到現代：馬術治療的歐洲典範
馬術治療的起源可追溯至古希臘與羅馬時期。傳說中，醫神阿斯克勒庇俄斯（Aesculapius）會將病人安置於馬背上，振奮病人的精神並促進康復。早在西元前五世紀，希臘人就利用馬匹協助受傷士兵進行復健，這可視為馬術治療的最早雛形。
直到20世紀50年代末至60年代初，馬術治療在歐洲重新受到重視，並逐步發展為系統化、現代化的復健方式。歐洲多國積極推動這項療法，使其逐漸發展為今日廣泛應用於身心障礙者的專業治療手段。
莉絲・哈特爾：馬術治療的啟蒙典範
其中一個關鍵啟蒙案例，來自丹麥著名馬術選手莉絲・哈特爾（Lis Hartel）。1944年，23歲的她感染脊髓灰質炎（俗稱小兒麻痺），而她當時已經是丹麥最傑出的盛裝舞步（Dressage）選手之一。儘管下半身癱瘓、無法自行上下馬，她仍未放棄騎乘，反而將馬術作為復健工具，逐步重返競技場。
最終，她在1952年赫爾辛基奧運與1956年斯德哥爾摩奧運（皆為非殘障奧運）中，連續兩屆榮獲馬場馬術銀牌。她的故事不僅感動全世界，也成為馬術復健應用的經典象徵，並被尊稱為「馬術治療之母」。
哈特爾的事蹟啟發歐洲各國重視馬術在身心障礙復健中的潛力。英國、挪威等國積極投入，尤其德國最早建立起系統化的馬術治療模式。1970年，德國正式成立「德國治療性騎乘理事會」（Das Deutsche Kuratorium für Therapeutisches Reiten e.V., DKThR），開啟馬術治療專業化與制度化的裡程碑。林嫵恬後來也加入該理事會成為會員。
從香港到台灣：馬術治療的引進與啟發
物理治療師汪子瑄指出，台灣馬術治療的引進與香港有密切關聯。香港曾是英國殖民地，英國人早期便將馬術治療帶入當地。由於民眾熱衷賽馬，香港擁有大量馬匹；更重要的是，香港賽馬會長期將盈餘投入慈善與公益事業，提供了推動馬術治療發展的資源與條件。這些因素使得馬術治療在香港迅速成長，也成為台灣日後發展的重要借鏡。
由於台灣與香港交流頻繁，馬術治療的理念也逐漸在台灣萌芽。但直到1990年代末期，台灣才開始有組織性地推動這項療法。隨後，透過民間團體與公益基金會的合作，2004年「台灣馬術治療中心」正式成立，成為專業推廣與服務的平台。自此，馬術治療逐步應用於腦性麻痺、自閉症、發展遲緩等身心障礙者的復健與教育領域。雖然推廣過程仍受限於資源、空間、專業人力與馬匹，但其專業化與社會影響力已逐步擴展。
馬背上的療癒力量
馬術治療透過馬匹步伐的韻律與肌肉起伏，幫助騎乘者學習正常步行模式，改善坐姿與平衡感。對腦性麻痺患者而言，尤其適合。騎乘過程產生的感覺統合刺激，不僅能提升身體控制力，也能模擬行走的運動節奏，對肢體障礙者特別有效。此外，自閉症兒童透過騎馬可安定神經系統，並在與馬匹互動中學習社交技巧。林嫵恬強調，馬術治療不僅限於馬背上的活動。與馬匹互動的過程——如餵食、梳理馬匹、清理馬廄——也能提高手部肌肉靈活度，並具有心靈療癒的效果。
物理治療師汪子瑄接受DW採訪時指出，台灣目前的馬術治療主要應用於自閉症、注意力不足過動症（ADHD）、腦性麻痺、肢體障礙、發展遲緩及其他感覺統合失調個案。由於每位個案狀況不同，訓練方式與步驟沒有固定模式，需依實際反應靈活調整。
從陪伴到國際舞台：孫育仁的故事
2014年，年僅25歲、患有先天性腦性麻痺與肢體障礙的孫育仁，代表台灣參加在法國諾曼第卡昂舉辦的世界馬術運動會（2014 FEI World Equestrian Games）殘障馬術項目。他取得第13名的佳績。雖未奪牌，但他是首位獲得該項目參賽資格的台灣選手，意義非凡。
值得一提的是，孫育仁自國中二年級起便開始接受林嫵恬的馬術復健指導。這段長達多年的陪伴與訓練，也見證了台灣馬術治療從萌芽到走向國際舞台的重要歷程。而林嫵恬正是2014年台灣代表團的領隊。
自2004年起，林嫵恬擔任「台灣馬術治療中心」課程主任。該中心如今改名為「希望馬場」，附屬於「方興中馬匹輔學健康社福基金會」， 每年為超過兩千人次的學員提供馬術治療服務。
因長年推廣馬術治療、貢獻卓著，林嫵恬於2021年獲教育部體育署頒發「體育推手獎」，以表彰其對體育與復健領域的付出。
台灣走向世界：從參與到主辦
國際馬匹教育與治療聯合會（The Federation of Horses in Education and Therapy International， HETI）每三年舉辦一次國際研討會。2009年，大會在德國明斯特（Münster）舉行，吸引來自世界各地的約八百位代表參加。林嫵恬在此次年會中被推舉為理事會成員，成為該組織首位來自亞洲的理事。
HETI曾兩度來台舉辦教練認證考試，林嫵恬是主要推手之一。經由她多方奔走，HETI於2015年選擇在台灣舉辦年會，吸引逾130位全球代表齊聚一堂。林嫵恬在提升台灣國際能見度與促進國際參與方面，扮演了關鍵角色。
騎在馬背上：不只是治療，更是掌握生命的主控權
為什麼選擇馬作為治療夥伴，而不是更常見的貓或狗？林嫵恬解釋，不同動物在治療中發揮的功能各不相同。汪子瑄補充，貓狗能協助身障孩子學習社交與溝通，但不同動物對孩子的心理與身體刺激效果並不一樣。因此，治療時應根據動物與孩子的特性靈活運用。即使是同一品種的動物，每一隻都有獨特的個性與特質，找到最契合的組合，才是成功的關鍵。
馬匹治療的最大特色在於──「馬可以騎」。汪子瑄進一步說，許多身心障礙孩童長期依賴輪椅行動，由他人推動，難以掌控方向；但當他們騎上馬背，便能親自控制馬匹，帶自己前往想去的地方。這個過程不僅重建自信，也讓孩子重新掌握生命中某些時刻的主控權，享受片刻真實的自由。
對這些孩子而言，坐在輪椅上時，他們習慣仰望他人；而當他們騎在馬背上，視野變得開闊，甚至能俯瞰四周。那一刻，不只是高度的改變，更象徵著重新「站起來」的力量。
當代馬術治療的挑戰
現代台灣的馬匹大多為進口，主要來自日本、歐洲、美國和紐、澳，當然也有人在本地繁殖與飼養馬匹。目前全台約有2000匹馬，但多半用於休閒娛樂。
馬術治療在推廣上面臨多重限制：馬匹數量有限、合格教練不足，多數場地又位於中南部或郊區，對北部或都市家庭而言交通不便。此外，馬術治療費用相對較高，且不在健康保險給付範圍內，使許多普通家庭難以長期負擔。
無語問蒼天
在台灣馬術治療的發展歷程中，林嫵恬並非最早引進這項療法的人，但她的貢獻在於推動其專業化與制度化。她曾表示，希望成為推動「更專業」實踐的先行者，致力於提升治療品質。即便資源有限，她仍堅持推廣這項對身心障礙者極具幫助的療法。
至於安安的未來？當DW記者問起時，林嫵恬沉默了片刻，最後輕聲說：「她爸爸只希望自己能活得比安安久，好一直照顧她。」語畢，她再次陷入沉思，現場一片靜默。
汪子瑄補充說，台灣雖有不少收容機構可選擇，但條件與照護品質不一，並非每位家長都能真正放心。
作者: 邱璧輝
