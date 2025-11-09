台灣騎士沒極限！機車載水塔引熱議 警將開罰

高雄機車騎士用機車載銀色水塔桶引起熱議。 圖：翻攝自爆廢公社

[Newtalk新聞] 民眾行經高雄三民區澄清路與建國路口，驚見一輛機車後方竟載著銀色水塔桶，打橫躺在後座完全遮擋住騎士，畫面PO上網後引爆網友討論「沒有機車載不了的東西，只有不會捆貨的駕駛」，已違反道路交通管理處罰條例，警方將依相關事證進行舉發。

民眾在臉書「爆廢公社」上傳照片，一名騎士竟在後座綁著大型水塔桶於高雄澄清路與建國路口等紅燈，僅以繩索纏繞固定，前方騎士幾乎沒有空間可坐，民眾更直言「台灣的機車騎士沒有極限」。

離譜畫面PO網引發熱議，網友表示「忽然覺得買貨車真的是一件很蠢的事」、「看過印度的影片我覺得，台灣還有進步的空間」、「哥背起的是人生態度」、「我看過兩個外勞騎車載雙人彈簧床的，還沒綁繩固定的」。

高雄市三民二警分局指出，未接獲相關報案資料，但影像中車輛載運物品高度及寬度皆已超出法定限制，已違反道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，可處駕駛人新台幣300元以上600元以下罰鍰，警方將依相關事證進行舉發。

