台灣騎士無極限！「巨型水塔」打橫躺後座…剩腳撐地下場曝

記者簡榮良／高雄報導

來腦力激盪一下，還有什麼東西台灣人不能用機車載？5日晚間19時許，有民眾行經高雄三民區澄清路與建國路口，赫然發現前方有龐然大物，湊近一看竟是水塔本人，打橫躺在後座，幾乎看不見騎士，只露一雙腿撐著地板等紅燈，荒唐場面PO網引發熱議。不管原因是什麼，違規是事實，警方要開罰。

水塔本人，打橫躺在後座，幾乎看不見騎士，只露一雙腿撐著地板等紅燈。（圖／翻攝自爆廢公社臉書）

什麼都載什麼都不奇怪，但這回可說是立下創舉。有民眾目睹高雄騎士機車後座載著一桶巨大水塔，看得出五花大綁防掉落，但坐墊就那麼大，騎士能坐的位置有限，停等紅燈時，還必須起身雙腳落地站著支撐，荒唐畫面PO網引發熱議。

網友打趣留言：「看過印度的影片我覺得，台灣還有進步的空間！」、「忽然覺得買貨車真的是一件很蠢的事」、「這代表人民過的越來越苦了」、「沒有機車載不了的東西，只有不會捆貨的駕駛」。

不管原因是什麼，違規是事實，警方要開罰。（圖／翻攝畫面）

對此，三民二分局指出，荒唐騎士於5日晚間19時45分許，在三民區澄清路與建國路口違規，雖未接獲相關報案資料，但影像中車輛載運物品高度及寬度皆已超出法定限制，已違反道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，處駕駛人新臺幣300元以上600元以下罰鍰，將依相關事證進行舉發。

