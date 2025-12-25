生活中心／綜合報導

美國流行天后泰勒絲近期推出紀錄片影集，提到她的巡演團隊是匯聚了各領域的菁英，其中還包括了一名台裔舞者Karen。35歲的Karen，從小就接觸舞蹈，2023年正式加入泰勒絲巡演團隊，而父母都是台灣移民，她也在社群平台寫下自己是"台灣人"。

美國流行天后泰勒絲，推出紀錄片影集，帶粉絲看看演唱會的幕後祕辛。Taylor Swift"The End of an Era"：「所有的舞者、編舞者、藝術總監、工作人員、整個樂團，每個人都是整個業界佼佼者。」大讚自己的巡演團隊，其中還包括一名台裔舞者叫Karen，在泰勒絲的演唱會上，幾乎都能見到她的身影。不只跳舞力道很滿，表情也非常豐富，而且位置經常就在最靠近泰勒絲的地方。今年35歲的Karen，出生於美國加州，父母都是台灣移民。

台灣驕傲！泰勒絲巡演舞者是「台灣女兒」 超高學歷投入全職舞者

泰勒絲紀錄片中提到，自己的巡演團隊都是各領域的佼佼者。（圖／Disney Plus TW）

個人Threads主頁上，寫著自己是"台灣人"，甚至第一篇貼文也說是台灣移民的女兒，社群頁面上，除了各種舞蹈演出之外，還有豐富生活紀錄。泰勒絲台裔舞者Karen vs.父母：「解釋一下你在做什麼？我們今天來宜蘭的地熱谷。」和父母親回台灣旅遊，看看他們過去出生的地方，從各種貼文上都看得出他雖然從小在美國長大，但還是很愛台灣，更何況從2023年開始，karen就跟著泰勒絲到處巡演，兩年內到過21個國家51個城市。

台灣驕傲！泰勒絲巡演舞者是「台灣女兒」 超高學歷投入全職舞者

泰勒絲巡演團隊中有一名台裔舞者Karen，自稱是「台灣人」。（圖／@karenschuang）

和泰勒絲合照，看的出來感情很要好。karen大學就讀加州大學洛杉磯分校商業經濟學系，但對舞蹈非常熱愛，畢業之後就投入全職自由舞者工作，其實不只泰勒絲，甚至也參與過LadyGaga等國際級天后的演出。台裔舞者Karen個子不大，但在世界級大舞台上，跳出一片天，成了另類台灣的驕傲。

















