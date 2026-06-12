即時中心／高睿鴻報導

中國近年戮力在國際社會打壓台灣，導致我國至今只剩12個外交友邦，沒想到中方竟持續軟土深掘，不斷傳出可能「挖角」台灣剩餘友邦的傳聞；今（12）日更流傳有南非媒體報導，史國總理戴羅素（Russell Dlamini）有意提案與中國「盡速建交」，甚至邀情美國知名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs），向史國內閣提供報告，評估如何爭取更多經濟利益。由於總統賴清德、史國國王日前才剛完成互訪，此訊立即引發譁然，外交部長林佳龍也回應了。

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總統賴清德、史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III），先前才互相訪問對方的國家；而由於台灣遭中共打壓、導致賴清德的出訪行程受阻撓，史國國王還讓我國訪團，與其共乘國王專機，使賴總統最終順利出訪，顯現兩國之間的堅韌友好關係。但最近卻傳出，有媒體報導史國總理考慮改與中國建交，以獲取更多經濟利益；不過，林佳龍今（12）天受訪時，直接駁斥了相關傳聞，表示自己過去1年就跑了3次史國，相信「我們的邦誼非常穩固」。

林佳龍進而表示，其實史國總理、以及該國的國務院，都非常支持與台灣維持邦交，兩邊的邦誼真的非常穩固。他繼續說，這次賴總統到史瓦帝尼完成國是訪問後，年底也會期待史王能來到台灣；林佳龍也指，我國推出「榮邦計畫」後，在史國當地，反應也是非常好。他另也推薦台灣民眾，可以去史國參加他們的文化節慶，例如永世節、 蘆葦節、馬魯拉節等，都非常有非洲原始的風貌。

並且，林佳龍也強調，其實史瓦帝尼已經和台灣維持很久的邦交關係（從1968年9月6日脫離英國獨立後，就維持建交至今，長達超過57年），透過雙方的長期合作，「其實這種『台灣模式』，現在也已成為非洲多國很期待的發展經驗」。

原文出處：快新聞／台灣驚傳「恐丟掉1邦交國」！外媒踢爆可能建交中國 林佳龍給答案了

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