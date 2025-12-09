台灣驚見新型詐騙！公司總務誤點1封信「1700萬沒了」 銀行也不疑有詐

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導

台灣再爆最新詐騙手法！一名公司總務僅因上班時打開Gmail收到的「電信郵件」，竟在短短幾天內讓公司損失高達1700多萬元台幣。更令人震驚的是，受害者三度前往銀行匯款，行員雖有詢問用途卻仍未察覺異常，直到事後才揭露這起驚人案例。

一名公司總務僅因上班時打開Gmail收到的「電信郵件」，竟在短短幾天內讓公司損失高達1700多萬元台幣。（示意圖／Unsplash）

根據內政部警政署「165打詐儀表板」分享的案例，受害者在傳產公司擔任總務，主要負責行政庶務。有一天，他收到一封來自 alonswinfredrgermanbl@gmail.com 的電子郵件，信中自稱是公司經理，並要求他加入「財務LINE群組」，還附上QR Code。受害者誤以為是主管來信，便依指示加入群組。

廣告 廣告

進入群組後，詐騙集團開始模仿主管語氣，要求提供公司資金狀況，並聲稱有訂單需要墊付款項。受害者不疑有他，將財務資料傳送過去，隨後依指示分別匯款18萬美元、10萬美元及27萬美元，共計55萬美元（約1700萬元台幣）。

受害者回憶，當時行員曾詢問匯款用途，他回答「訂單預付款」，因此未引起警覺。直到公司後來發現信箱遭釣魚郵件入侵，才驚覺這是一場詐騙。

警方指出，詐騙集團常利用「假冒主管」或「假冒公司高層」的手法，要求員工加入群組並進行匯款。提醒民眾與企業務必提高警覺，收到可疑郵件或訊息時，應立即透過其他管道向主管或公司確認，避免落入陷阱。

更多FTNN新聞網報導

假冒銀行郵件藏詐騙陷阱！「取消交易」按鈕誘民點擊 網友：真的收過

腸病毒疫情嚴峻！桃園92班級停課、全台破萬人就診 疾管署示警「累計9例死亡」家長須特別注意重症前兆

赴日旅客必備！日本觀光局「免費防災APP」 推播即時災害資訊、支援繁中

