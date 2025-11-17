台灣骨髓移植先驅陳耀昌病逝 石崇良哀悼：再生醫療少了最重要的老師

台大醫院今(17)日證實陳耀昌病逝，石崇良泛淚稱其是再生醫療最重要導師，感嘆再也無法請益。 圖：翻攝自陳耀昌 臉書專頁

[Newtalk新聞] 台大醫院今(17)日傳出血液腫瘤科權威陳耀昌病逝消息，讓不少醫界人士紛紛表示哀悼。衛福部長石崇良得知後眼眶泛淚表示，陳耀昌不僅是他在台大醫院的恩師，也是推動「再生醫療法」過程中最倚重的指導者。陳於晚年投入產業，是因不願高科技治療成為少數人的特權，選擇離開象牙塔、親自開路。石崇良感嘆，如今再也無法向他請益。

行醫超過 50 年的陳耀昌，長期堅守第一線，並在臨床之外涉足文學與產業。他曾接受媒體專訪時談到與福瑞生醫合作開發外泌體產品，也提出「醫師企業家」的理念，認為醫師不僅要做科學研究，更須具備推動技術落地的能力。他提醒後進，應思考如何替政府與病患解決問題，而非依賴政府資源。

石崇良回憶，自己自台大就學時便受陳耀昌指導，之後進入台大醫院接受住院醫師訓練時，更在陳的教導下建立臨床基礎。他說，陳在教學與照護上始終用心，如今噩耗傳出，令人難以接受。他表示，自己投入政府工作後，每當國內推動再生醫療特管辦法與立法時，陳皆提供關鍵建議，是政策內容最重要的確認者。陳在臨床與產業的經驗，使他成為政府制定法規時不可取代的首席顧問。

陳耀昌是國內完成首例骨髓移植的醫師，並協助越南完成第一例骨髓移植手術，奠定台灣與區域內血液腫瘤科的重要基礎。石崇良說，陳在臨床與學術上的高度，讓他成為難以複製的典範。他提到，陳晚年逐漸意識到再生醫療若僅停留在研究階段，難以真正造福病患，因此決定親自投入產業界。他希望創新治療能普及，而非成為富人才得以接觸的技術，這也是他跨界的主要原因。

石崇良強調，產業道路艱困，但陳耀昌仍選擇親自承擔，面對募資挑戰與制度障礙，只為替台灣的再生醫療鋪出更多可能。他哽咽說，陳放下象牙塔光環，只為讓技術真正落地，如今失去可以請教的人，心中滿是不捨。

