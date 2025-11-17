台灣骨髓移植先驅「陳耀昌病逝」享壽76歲 醫學界文壇齊悼

前台大醫院血液腫瘤科醫師陳耀昌過世。（圖／陳耀昌臉書）

台灣血液腫瘤醫學領域的重要人物、前台大醫院血液腫瘤科醫師陳耀昌，今（17）日傳出於台大醫院病逝，享壽76歲。據了解，陳教授因癌症復發離世，消息一出，引發醫界與文壇哀悼。台大法醫研究所所長翁德怡稍早在臉書發文悼念：「我最敬愛的陳耀昌教授過世了，感到萬分的不捨。」

對於陳耀昌病逝一事，台大醫院回應表示，因涉及病人隱私，無法對外證實相關訊息，一切以家屬說法為主。

陳耀昌醫師長年投入血液腫瘤與移植醫療服務，任職台大醫院血液腫瘤科逾三十年，1983年完成台灣首例骨髓移植，奠定我國骨髓移植醫療基礎。1990年代初期，他數度前往越南協助成立骨髓移植中心，對國際醫療貢獻亦深具影響力。

他同時是台灣幹細胞研究的開拓者。2002年起擔任國家衛生研究院幹細胞研究中心首任主任，並於2014年創設台灣細胞醫療協會。法醫領域方面，他於2004年出任台大法醫學研究所創所所長，次年推動《法醫師法》三讀通過，對制度化法醫體系具重大貢獻。

除醫學貢獻外，陳耀昌亦活躍於公共事務與司法改革。1996年至2003年間，他擔任民主進步黨不分區國大代表與行政院顧問，2006年參與倒扁運動後退出民進黨，曾短暫接任紅黨黨主席。2008年起長年擔任衛福部「漢生病病患人權保障及推動小組」召集人，關注弱勢族群權益。

在文學領域，陳耀昌亦展現卓越成就。他致力書寫台灣歷史小說，2012年以《福爾摩沙三族記》入圍台灣文學獎，2016年出版《傀儡花》，作品後來被改編為公視影集《斯卡羅》，引起社會廣泛討論。隨後推出《獅頭花》、《苦楝花Bangas》與《島之曦》等作品，建立具台灣歷史視野的小說脈絡。

陳耀昌生前曾於64歲時罹患攝護腺癌，當時經放射治療後康復，近日疑因病情復發，再度引起關注。如今他辭世，不僅醫界痛失一位關鍵推手，也令台灣文學界失去一位富有歷史視角的重要書寫者。

