台灣骨髓移植教父陳耀昌病逝 台大醫院低調發聲 139

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

1983年完成首例自體骨髓移植、成為台灣執行骨髓移植的第一人，有台灣骨髓移植教父之稱的血液腫瘤醫學權威陳耀昌，今（17）日傳出病逝台大醫院，享壽76歲。對此，台大醫院十分低調，僅對外表示，因涉及病人隱私，不便證實相關訊息，一切仍以家屬說法為主。

陳耀昌在台大醫院血液腫瘤科行醫超過30年，不但是台灣骨髓移植的先驅者，更一手奠立骨髓庫的基礎。並曾於1984年完成首例異體骨髓移植、1986年完成首例冰凍骨髓移植、1992年完成首例周邊造血幹細胞移植、並且在1996年完成台灣首例CD34造血幹細胞純化移植，在幹細胞研究成果非凡。

除醫學專業外，陳耀昌也熱心社會服務，1993年推動臺灣首次骨髓登錄活動，並促成器官捐贈條例之修改，放寬捐贈者資格；擔任衛福部漢生病病患人權保障及推動小組召集人、總統府人權委員，為增進國民之「健康人權」發聲、催生「法醫師法」等，為2020年度台灣醫療典範獎得主。國際上，他也協助越南成立骨髓移植中心，發展醫療外交、擔任亞太骨髓移植學會（APBMT）的創會秘書長，其後並擔任理事長。

最特別的是，陳耀昌近年更把台灣歷史寫成文學作品，2016年出版的小說《傀儡花》被公視改編拍成電視劇《斯卡羅》，獲獎無數。

照片來源：翻攝自台大醫院

