台灣骨髓移植教父陳耀昌病逝！曾罹攝護腺癌 3大「護腺食物」曝光
台灣血液腫瘤醫學權威、被譽為「台灣骨髓移植教父」的陳耀昌醫師，今（11/17）傳病逝台大醫院，享壽76歲。台大醫院以「保留病患隱私」為由，並未透露他的病因，不過因他64歲時曾罹患攝護腺癌，外界推測逝世原因可能與癌症復發有關，再次引發國人對此「男性隱形殺手」的關注。
從醫界先驅到文壇巨擘！陳耀昌的傳奇一生
陳耀昌醫師的貢獻橫跨醫學與文學。他於1983年完成台灣首例骨髓移植，奠定骨髓庫基礎；他也是台灣「再生醫療法」的首席顧問，衛福部長石崇良今天在記者會中被問到陳耀昌去世消息，記者驚見部長眼中含光，才知道石崇良眼眶泛淚。
看更多：番茄越紅越沒味？會不會沒效果？藥師營養師曝番茄6大奇效：吃對年輕10歲！
石崇良說，陳耀昌是他在台大醫院的老師、是他最重要的指導者，也是「再生醫療法」的首席顧問，陳耀昌晚年因為不希望高科技只有富人能使用，於是放棄象牙塔內的光環，毅然踏入產業界。談到恩師逝世，石崇良語帶哽咽說，「我沒辦法再諮詢他了。」
治癌權威直言「死於癌症是最溫暖的死法」
陳耀昌64歲罹癌後，曾樂觀表示「當醫生不會瞎操心」，治癌權威的他認為：「死於癌症是最溫暖的死法」。他解釋，「你可以慢慢安排一切，還可以辦生前告別式，甚至可以選擇安樂死。英國醫學雜誌的主編也曾經為文，這是最好的告別人間的方式。」
陳耀昌將這份豁達轉化為創作能量，跨界投身台灣史小說寫作，屢獲大獎，他創作的《傀儡花》被改編成電視劇《斯卡羅》，之後陸續出版《獅頭花》、《苦楝花Bangas》、《島之曦》，為台灣文壇留下不朽篇章。
攝護腺癌復發「骨頭痠痛」已很晚期 抽血檢查才是王道
陳耀昌去世是因攝護腺癌復發嗎？雖然不得而知，但台中市立老人復健綜合醫院泌尿科醫師陳柏華說，攝護腺癌就像「打不死的蟑螂」，即使過了5年、10年仍有復發可能，且復發初期幾乎沒有任何症狀。
他表示，攝護腺癌復發幾乎完全無症狀，一旦出現腰椎或臀部（髂骨）持續性的痠痛，通常代表癌細胞骨轉移，病情已相當嚴重。因此，目前攝護腺癌唯一的監測方式就是「定期抽血」，追蹤PSA（攝護腺特異性抗原）指數。
高風險≠絕症！新藥問世，攝護腺癌晚期存活率仍看好
攝護腺癌的治療選擇多元，開刀、電療、荷爾蒙治療等，需視病人風險高低與個人狀況而定。陳柏華醫師解釋，高風險患者的復發率雖可達四、五成，但也不必過於絕望。
近年來新藥物不斷問世，台灣的健保給付也非常友善病人。即使是骨轉移範圍較大的晚期患者，透過化療、荷爾蒙與口服藥物的組合治療，存活率仍可拉長至四年以上，只要及早發現、積極與醫師配合，預後通常都相當不錯。
看更多：攝護腺癌治療新選擇！水凝膠植入術保護腸道 不怕腹瀉出血
誰是高風險族群？醫：媽媽有乳癌，兒子也要當心！
如何預防攝護腺癌？陳柏華醫師建議，50歲以上男性，若從未做過檢查，應至少檢查一次PSA指數，作為日後追蹤的基準點。而以下兩大高風險族群，更應提高警覺：
爸爸有攝護腺癌病史。
媽媽或其家族有乳癌病史。
陳柏華醫師解釋，部分乳癌的BRCA基因突變，與攝護腺癌的發生亦有關聯。目前攝護腺癌的晚期標靶治療，就是以驗出BRCA基因者的效果最好，所以若家族中有相關病史，務必提早並更密集地進行篩檢。
保養攝護腺吃什麼？醫推3大「超級食物」
許多男性關心「吃什麼能預防攝護腺癌？」陳柏華醫師表示，雖然目前沒有任何食物被證實能「百分之百預防」，但部分食物對於「保養攝護腺、降低發炎」確實有幫助，理論上或能間接減少癌變機率。
南瓜子：
富含鋅、鎂等多種礦物質與抗氧化物，特別是鋅，對於維持攝護腺的正常功能至關重要。研究發現，攝護腺液中含有高濃度的鋅，適量補充有助於改善攝護腺肥大引起的排尿問題。
石榴：
無論是新鮮石榴或石榴汁，都含有豐富的抗氧化劑，如鞣花酸和花青素。這些成分被認為具有強大的抗發炎特性，有助於保護細胞免受氧化損傷。
富含茄紅素的食物（如番茄）：
茄紅素是另一種強效抗氧化劑，特別存在於煮熟的番茄製品中（如番茄醬、番茄汁）。部分研究曾指出，高濃度的茄紅素或許能抑制攝護腺癌細胞的生長，但醫師強調，目前治療指引並未將其列為標準療法。
醫師總結，將這些食物納入日常飲食，可視為一種積極的健康保養，但絕不能取代正規的醫療追蹤。若有任何症狀，仍應尋求專業醫師的協助。
看更多：洪榮宏攝護腺手術！醫揭3類食物保養攝護腺 性功能會影響？
◎ 圖片來源／翻攝自陳耀昌臉書
◎ 諮詢專家／陳柏華醫師
更多健康2.0報導
婦人喉嚨癢竟是第四期肺腺癌！僅靠服藥追蹤突破6年 長期存活關鍵曝光
「5常見症狀」竟是大腸癌早期警訊！醫教輕鬆防癌 1檢查是救命關鍵
他食道癌四期逆轉！「癌細胞全消失」醫揭2大關鍵
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
徐生明少棒》福林林睿帆是中信球迷 最欣賞球員卻是台鋼終結者林詩翔
台北福林國小今天（23日）以15比0勝台南善化國小、13比0勝澎湖石泉國小，預賽不僅3連勝，而且連3場完封對手，順利晉級徐生明國際少棒錦標賽16強。林睿帆對石泉後援2局，連續三振6名打者，表現令人驚豔。TSNA ・ 9 小時前
不只多巴胺不足！抗氧化與發炎系統失衡是帕金森氏症關鍵
最新醫學研究顯示，帕金森氏症並非僅是多巴胺不足的問題，而是體內「抗氧化力」與「發炎開關」之間的失衡戰爭，特別是「抗氧化總指揮」Nrf2路徑與「神經發炎開關」NLRP3發炎小體之間的拉鋸關係。中天新聞網 ・ 16 小時前
中國出資建港蓋運河 柬埔寨恐成中國南海影響力跳板
（中央社記者曾婷瑄河內特稿）由中國出資升級的柬埔寨雲壤海軍基地今年完工，加上由中企BOT的德崇扶南運河，令美國及越南等鄰國擔心，中國將增加對柬國影響力與在南海的軍事力量。學者告訴中央社，中國目標如一，即犧牲鄰國利益為代價來確保霸權地位。中央社 ・ 2 小時前
他們摘「野生菌菇」煮來吃 中毒狂嘔拉肚子…釀3死2傷
中國貴州省發生一起食用野生菌菇中毒事件，家屬說，中毒的人是一家三口和兩名員工，他們摘採了野生的菌菇烹煮食用，而且還是中午吃一頓、晚上再接著吃一頓，連續兩頓菌菇吃完，五個人開始嘔吐、拉肚子，最後只有兩人脫離險境，三人不幸死亡。鏡報 ・ 1 天前
從偏鄉到球場 頂新和德支持徐生明盃延續棒球精神
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】頂新和德文教基金會長期深耕基層棒球發展，此次再度以行動支持於高雄美濃熱烈開互傳媒 ・ 14 小時前
賴清德親令解決澎湖機票荒 力助陳光復拚連任
迎戰2026九合一選戰，民進黨力圖能夠保住執政縣市版圖。為了替澎湖縣長陳光復拚連任，總統賴清德日前到澎湖參香時，特別針對當地出現的機位一票難求的民怨，責成交通部長陳世凱，以及華信航空董事長陳大鈞幫忙解...華視 ・ 14 小時前
獨／控合作美容師欠費逾3萬 寵物店老闆反被「掐脖」
新北市中和一間寵物店的合作關係陷入紛爭，店主黃先生與賴姓寵物美容師的商業合作模式演變為一場暴力衝突。雙方原本協議由美容師使用店面三分之一空間，無需支付租金，僅需分攤水電費30%並提撥營業額20%。然而，黃先生指控賴姓美容師約10個月未支付水電費，積欠3萬多元；而賴方則控訴黃先生擅自取走收銀機內8000元並拒絕歸還。爭執期間，賴姓美容師的男友宋先生因擔心女友安全而出手掐住黃先生脖子，所幸警方及時介入制止，雙方均已提告。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
一時衝動！高雄男違停遭取締反誣告警察 下場更慘
高雄市一名陳姓男子因違規停車遭警方取締，與員警發生衝突後被依妨害公務現行犯逮捕。未料，他事後前往醫院驗傷，反向指控承辦警員「毆打他」，經調查後判定指控內容不實，高雄高分院以誣告罪判處7個月徒刑。男子不服上訴遭駁回，判決已確定，檢方將通知其到案執行。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
常壓性腦積水易誤診！醫：少數可逆轉的失智症需及早治療
腦積水是極其危險卻常被輕忽的致命神經系統疾病，多數人直到出現意識昏迷、視力喪失或智能退化才驚覺嚴重性。謝炳賢醫師分享預防成人腦積水的五大關鍵保命措施，呼籲民眾提高警覺。中天新聞網 ・ 17 小時前
「霍爾的移動城堡」搬桃園？ 小轎車頂綁滿家當
「霍爾的移動城堡」搬桃園？ 小轎車頂綁滿家當EBC東森新聞 ・ 10 小時前
不是瑜珈、太極！新研究揭「它」最能治腰痛：4週就見效
現代人普遍有腰痠背痛的困擾。醫師張家銘表示，這不只是老化造成，而是現代生活方式造成久坐、不活動、深層核心肌群幾乎「關機」，坐姿歪斜、再加上壓力、睡不好，整個脊椎支撐系統就開始出問題。而最先出狀況的地方，往往就是下背。最新研究發現，最能改善腰通的運動就是皮拉提斯，而且只要4~12週就見效。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
失業男撿到提款卡「6小時內爽領18萬元」 失主報案他下場慘了
南投一名毛姓男子行經郵局撿到提款卡，見卡套內紙條寫有密碼起貪念，當場測試領出4萬元，又到超商、消費合作社等提款，6小時爽...聯合新聞網 ・ 11 小時前
市場攤販宰客影響名聲 商家團體擬索賠652萬元
（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）韓國首爾知名觀光景點之一的廣藏市場，日前再次爆出攤販宰客爭議，影響市場生意，由一般商家組成的商會為此擬對攤販組成的商會提告，索賠約3億韓元（約新台幣652萬元）。中央社 ・ 11 小時前
阿伯血糖暴跌只剩52！醫揪「1行為」釀禍：很致命
一名阿伯某天早上出現神情恍惚等症狀，經就醫發現，是因長者未規律服藥所致，導致其血糖低至52mg/dL，進而造成恍惚、疲憊等現象。醫師傅裕翔表示，許多長輩出現低血糖、血壓失控或意識喪失等情況，是因記性變差等原因，而忘記吃藥所致，更需要家人與照護者留心。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
賴清德紀念黃百韜被酸「只談剿共不記抗日」 張雅屏揭他一生：還曾因這事被免軍職
總統賴清德22日發文紀念將軍黃百韜為反共在徐蚌會戰殉國，強調「我們應該緬懷的是那些國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，暗諷國民黨主席鄭麗文，引來國民黨反擊，黃百韜也是抗日將軍，賴清德卻對他抗日的貢獻隻字未提。對此，國民黨考紀會主委張雅屏指出黃百韜一生的事蹟，表示「抗日乃上一代國軍將士們最引以為榮的國家任務，國共內戰卻是多數人引以為憾的歷史記憶。」張雅屏在臉書表示，......風傳媒 ・ 9 小時前
13尊媽祖齊聚社頭！芳苑普天宮獲2聖杯接任2026爐主
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「2025彰化縣媽祖祈福文化節」今（23）日邁入第三天，主辦單位在社 […]觀傳媒 ・ 13 小時前
網傳影片稱低調赴中？王世堅怒嗆「假消息」：一直都在台灣
即時中心／梁博超報導日前有中國音樂創作者以民進黨立委王世堅過去在台北市議會的質詢詞「沒出息」、「從從容容」、「游刃有餘」等改編成歌曲，在兩岸引發熱潮；然而，近來在抖音及YouTube上出現許多關於王世堅的不實影片，甚至還有AI生成的假影片、假言論稱其低調赴中。對此，王世堅昨（23）日晚間在社群平台發文指出，他並未使用抖音及YouTube，「人一直都在台灣，沒有去中國的計畫」，呼籲民眾勿上當。民視 ・ 15 小時前
台大醫院OPAT中心啟用 (圖)
台大醫院門診靜脈抗生素治療（OPAT）中心於21日揭牌啟用，整合急診部、家醫部、內科部、藥劑部、護理部等多專科團隊，目前分早、晚兩時段，預估每天可收30到50人，病患無須住院即可維持原有工作與日常生活。中央社 ・ 1 天前
中國不滿「台灣有事說」致函聯合國 外交部：扭曲史實 違反聯合國憲章
日本首相高市早苗的「台灣有事」答詢言論引發中國強烈反彈，中國21日更致函聯合國，指中方會堅決行使自衛權，捍衛國家主權和領土完整。外交部今天表示，中國致函內容蠻橫無理，惡意扭曲史實，且違反「聯合國憲章」在國際關係上不得使用威脅或武力的規定；中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，是台海客觀現狀及國際社會公認事實，中國無權置喙及干預。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前
從手腳冰冷到心腦血管問題，專家解析末梢血管障礙症狀與日常改善策略
許多人有手腳冰冷的問題，還有的人常會有手麻、腳麻、一時走不動的困擾，這些都是末梢血液循環造成的嗎？其實，末梢血液循環不佳造成的狀況還不只這些，醫學上認定的末梢血液循環不良，還可能是引發嚴重病症的兇手。 40多歲的王小姐，他的雙手即使是在大熱天，僅只是待在冷氣房內，四肢手腳就會「冷吱吱」，讓她只好拿著暖暖包暖手，連與人握手時都感覺很不好意思。常常聽到「末梢血液循環」這個名詞，的確，像王小姐這個案例，就是末梢血液循環不佳的實證例子。 綿密微細小血管，就是末梢血管什麼是末梢血管呢？身體器官需要藉由血管維持血流暢通，才能正常運作，綿長細密的血管深入人體每個器官及組織，如大腦、心臟、肝、皮膚以及四肢等。血管提供血液、血球及各種荷爾蒙運行的管道，提供神經、肌肉、骨骼等組織足夠的血液及養分，以維持人體器官正常運作。 正常的血管是枝數多、不變形且流速通暢，若變形或是因疾病導致淤塞，身體自然就會出現不舒服的症狀，若再嚴重一些，疾病就上身了。 而人是溫體的哺乳動物，在血液不易到達的地方就不會暖和，因此，血循不良者的四肢末梢容易感覺冰冷。所謂的「末梢」，並不一定是指四肢的末端，而是指體內各器官綿密網狀、無處常春月刊 ・ 1 天前