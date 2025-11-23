台灣骨髓移植教父陳耀昌病逝！曾罹攝護腺癌 3大「護腺食物」曝光

台灣血液腫瘤醫學權威、被譽為「台灣骨髓移植教父」的陳耀昌醫師，今（11/17）傳病逝台大醫院，享壽76歲。台大醫院以「保留病患隱私」為由，並未透露他的病因，不過因他64歲時曾罹患攝護腺癌，外界推測逝世原因可能與癌症復發有關，再次引發國人對此「男性隱形殺手」的關注。

從醫界先驅到文壇巨擘！陳耀昌的傳奇一生

陳耀昌醫師的貢獻橫跨醫學與文學。他於1983年完成台灣首例骨髓移植，奠定骨髓庫基礎；他也是台灣「再生醫療法」的首席顧問，衛福部長石崇良今天在記者會中被問到陳耀昌去世消息，記者驚見部長眼中含光，才知道石崇良眼眶泛淚。

石崇良說，陳耀昌是他在台大醫院的老師、是他最重要的指導者，也是「再生醫療法」的首席顧問，陳耀昌晚年因為不希望高科技只有富人能使用，於是放棄象牙塔內的光環，毅然踏入產業界。談到恩師逝世，石崇良語帶哽咽說，「我沒辦法再諮詢他了。」

治癌權威直言「死於癌症是最溫暖的死法」

陳耀昌64歲罹癌後，曾樂觀表示「當醫生不會瞎操心」，治癌權威的他認為：「死於癌症是最溫暖的死法」。他解釋，「你可以慢慢安排一切，還可以辦生前告別式，甚至可以選擇安樂死。英國醫學雜誌的主編也曾經為文，這是最好的告別人間的方式。」

陳耀昌將這份豁達轉化為創作能量，跨界投身台灣史小說寫作，屢獲大獎，他創作的《傀儡花》被改編成電視劇《斯卡羅》，之後陸續出版《獅頭花》、《苦楝花Bangas》、《島之曦》，為台灣文壇留下不朽篇章。

攝護腺癌復發「骨頭痠痛」已很晚期 抽血檢查才是王道

陳耀昌去世是因攝護腺癌復發嗎？雖然不得而知，但台中市立老人復健綜合醫院泌尿科醫師陳柏華說，攝護腺癌就像「打不死的蟑螂」，即使過了5年、10年仍有復發可能，且復發初期幾乎沒有任何症狀。

他表示，攝護腺癌復發幾乎完全無症狀，一旦出現腰椎或臀部（髂骨）持續性的痠痛，通常代表癌細胞骨轉移，病情已相當嚴重。因此，目前攝護腺癌唯一的監測方式就是「定期抽血」，追蹤PSA（攝護腺特異性抗原）指數。

高風險≠絕症！新藥問世，攝護腺癌晚期存活率仍看好

攝護腺癌的治療選擇多元，開刀、電療、荷爾蒙治療等，需視病人風險高低與個人狀況而定。陳柏華醫師解釋，高風險患者的復發率雖可達四、五成，但也不必過於絕望。

近年來新藥物不斷問世，台灣的健保給付也非常友善病人。即使是骨轉移範圍較大的晚期患者，透過化療、荷爾蒙與口服藥物的組合治療，存活率仍可拉長至四年以上，只要及早發現、積極與醫師配合，預後通常都相當不錯。

誰是高風險族群？醫：媽媽有乳癌，兒子也要當心！

如何預防攝護腺癌？陳柏華醫師建議，50歲以上男性，若從未做過檢查，應至少檢查一次PSA指數，作為日後追蹤的基準點。而以下兩大高風險族群，更應提高警覺：

爸爸有攝護腺癌病史。 媽媽或其家族有乳癌病史。

陳柏華醫師解釋，部分乳癌的BRCA基因突變，與攝護腺癌的發生亦有關聯。目前攝護腺癌的晚期標靶治療，就是以驗出BRCA基因者的效果最好，所以若家族中有相關病史，務必提早並更密集地進行篩檢。

保養攝護腺吃什麼？醫推3大「超級食物」

許多男性關心「吃什麼能預防攝護腺癌？」陳柏華醫師表示，雖然目前沒有任何食物被證實能「百分之百預防」，但部分食物對於「保養攝護腺、降低發炎」確實有幫助，理論上或能間接減少癌變機率。

南瓜子：

富含鋅、鎂等多種礦物質與抗氧化物，特別是鋅，對於維持攝護腺的正常功能至關重要。研究發現，攝護腺液中含有高濃度的鋅，適量補充有助於改善攝護腺肥大引起的排尿問題。

石榴：

無論是新鮮石榴或石榴汁，都含有豐富的抗氧化劑，如鞣花酸和花青素。這些成分被認為具有強大的抗發炎特性，有助於保護細胞免受氧化損傷。

富含茄紅素的食物（如番茄）：

茄紅素是另一種強效抗氧化劑，特別存在於煮熟的番茄製品中（如番茄醬、番茄汁）。部分研究曾指出，高濃度的茄紅素或許能抑制攝護腺癌細胞的生長，但醫師強調，目前治療指引並未將其列為標準療法。

醫師總結，將這些食物納入日常飲食，可視為一種積極的健康保養，但絕不能取代正規的醫療追蹤。若有任何症狀，仍應尋求專業醫師的協助。

◎ 圖片來源／翻攝自陳耀昌臉書

◎ 諮詢專家／陳柏華醫師

