台灣骨髓移植教父陳耀昌病逝！ 疑癌症復發「享壽76歲」

台灣血液腫瘤醫學權威、有「台灣骨髓移植教父」之稱的陳耀昌醫師，17日傳出於台大醫院病逝消息，享壽76歲。據悉，陳耀昌曾在64歲時罹患攝護腺癌並接受放射治療後康復，此次疑因癌症復發不幸離世。

「台灣骨髓移植教父」陳耀昌醫師，17日傳出於台大醫院病逝消息，享壽76歲。（圖／翻攝自臺大醫院官網）

陳耀昌在台灣醫學界貢獻卓著，曾任台大醫院血液腫瘤科醫師三十多年。1983年，他完成台灣第一例骨髓移植手術，成為台灣骨髓移植領域的先驅，並為台灣骨髓庫奠定基礎。1993年至1995年間，陳耀昌多次前往越南胡志明市，協助當地成立骨髓移植中心，將醫療專業推向國際。

廣告 廣告

在幹細胞研究領域，陳耀昌同樣扮演關鍵角色。2002年至2004年間，他擔任國衛院第一位幹細胞中心創所主任，2014年更創辦台灣細胞醫療協會。此外，他於2004年擔任台大法醫學研究所創所所長，並在隔年成功推動「法醫師法」三讀通過。

陳耀昌（右三）曾任台大醫院血液腫瘤科醫師三十多年。1983年，他完成台灣第一例骨髓移植手術，成為該領域的先驅。（圖／翻攝自臺大醫院官網）

除了醫學成就外，陳耀昌也曾參與政治與公共政策。1996至2003年間，他曾擔任民進黨不分區國大代表及行政院顧問，2006年參與倒扁運動後退出民進黨，並短暫擔任紅黨黨主席。2008至2020年及2022至2024年間，他擔任衛福部漢生病病患人權保障及推動小組召集人。

陳耀昌晚年投入文學創作，成為知名台灣史小說家。他的首部小說《福爾摩沙三族記》入圍文化部2012年台灣文學獎，2016年出版的《傀儡花》更被公視改編為影集《斯卡羅》，引發社會廣泛討論。其後，他陸續出版《獅頭花》、《苦楝花Bangas》及《島之曦》等作品，為台灣文學界留下珍貴遺產。

延伸閱讀

《百萬小學堂》小西瓜成中醫師！近照曝光網驚：等比例長大了

反財劃法修正 卓榮泰批：問題更大、行政院會全面迎戰

NBA/繼續「看」比賽 獨行俠AD至少再休7天