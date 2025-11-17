台灣骨髓移植教父陳耀昌病逝 石崇良哽咽喊「沒辦法再諮詢老師了」

台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌於17日在台大醫院病逝，享壽76歲。衛福部部長石崇良透露，陳耀昌是他在台大的恩師，過去在擬定細胞治療特管辦法時擔任首席顧問，談及恩師離世，石崇良難掩悲傷。

台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌於17日在台大醫院病逝，享壽76歲。（圖／陳耀昌臉書）

根據《ETtoday健康雲》報導，石崇良回憶道，陳耀昌在他於台大學習血液和腫瘤科訓練期間給予諸多關愛與指導。尤其在台灣推動細胞治療臨床應用的過程中，陳耀昌扮演了關鍵角色，「他是我最重要的指導者，是首席顧問」。這份師生情誼在石崇良的言談中顯得格外珍貴。

陳耀昌教授在醫學界的成就斐然，石崇良特別提到他是台灣骨髓移植的先驅，學術貢獻卓著。不僅如此，陳耀昌還曾指導越南完成該國第一例骨髓移植手術，展現其國際級的專業水準。石崇良讚揚恩師是「非常頂尖的人」，同時也看重醫療科技的普及化。

石崇良回憶道，陳耀昌在他於台大學習血液和腫瘤科訓練期間給予諸多關愛與指導。（圖／中天新聞）

石崇良解釋，陳耀昌教授晚年選擇踏入產業界，正是基於「不希望這些高科技的東西只有富人可以使用」的理念。他放棄了學術象牙塔中的光環，投身於再生醫療產業的艱辛發展中。「他原本在象牙塔裡很容易享受光環，但產業界是很困難、很辛苦的，要把理想讓大家接受，是很大的挑戰。」石崇良如此評價恩師的選擇。

面對恩師離世，石崇良在訪問過程中眼眶泛紅，情緒難以自持。他對陳耀昌教授在台灣再生醫療領域的貢獻表達深深敬意，同時也為失去這位重要的諮詢對象感到遺憾。訪問結束時，石崇良語帶感傷地說：「我沒有辦法再諮詢他了。」

