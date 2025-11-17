台灣骨髓移植教父陳耀昌病逝 石崇良哽咽悼念恩師

台灣血腫權威醫師、《傀儡花》作者陳耀昌今（17）日傳出病逝於台大醫院，享壽76歲，對此醫界、文界人士都相當不捨。衛福部長石崇良表示，陳耀昌是他台大住院醫師時期的老師，台灣再生醫療擬定特管辦法時，陳耀昌是他最重要的指導者，更一度哽咽說：「以後沒辦法再諮詢他了……」

陳耀昌是完成台灣第一例骨髓移植的專家，更是台劇《斯卡羅》原著《傀儡花》的作者。如今傳出病逝消息，醫界人士紛紛表示緬懷。

石崇良憶恩師一度哽咽

石崇良今日早上出席「2025臺灣全球健康福祉論壇」時接受媒體採訪表示，陳耀昌醫師是他在台大住院醫師期間的老師，當時再生醫療在擬定特管辦法，希望讓細胞治療在台灣臨床使用，甚至到後續立法的過程，陳耀昌都是衛福部的首席顧問。

「陳耀昌教授是指導越南完成第一例骨髓移殖的專家。」石崇良說，陳耀昌教授在學術上很頂尖，不僅在台灣完成第一例骨髓移植案例，更走出象牙塔到產業界募資，希望再生醫療科技造福更多普羅大眾，而非富人專屬的服務。

石崇良說到最後一度哽咽：「他是…我真的很惋惜，很可惜以後沒有辦法再諮詢他了……。」

醫界、文學界紛紛不捨

台大醫院急診醫學部主治醫師翁德怡於臉書發文，「我最敬愛的陳耀昌教授過世了,感到萬分的不捨。」表示自己和陳耀昌醫師結緣於台大法醫所，幾度要放棄都是陳耀昌的鼓勵讓他堅持走下去，更指出｢司法醫學鑑定品質｣是陳耀昌教授留下來給她的使命和任務。

前衛福部次長王必勝也在臉書敬悼陳耀昌醫師，「陳教授對於人權及弱勢的維護不遺餘力，過去我在衛福部任職期間常與他合作相關案件，也從他身上學到很多。本還相約討論再生醫療發展，卻無緣再會。哲人日已遠，典型在夙昔。」

作家顏擇雅則在臉書上寫下，「陳醫師給我的印象就是非常溫暖，正直（英文所謂decent），對人好客氣，對台灣文史、地理具有無限的好奇心。是那種就算政治立場與他不同，也無法不喜歡的謙謙君子。」表示陳耀昌醫師寫的小說不只獲金典獎肯定，被譯為英文，也被翻拍為電視劇。同時是台灣骨髓移植的先驅，醫界地位崇高，救人無數。這樣的跨界高成就，不僅華文圈，在全世界都非常稀有，盼相關單位替他申請總統褒揚令。