台灣骨髓移植教父陳耀昌辭世：不只救人 更以小說補足台灣歷史空白

台灣骨髓移植教父、血液腫瘤醫學權威陳耀昌今傳病逝，享壽76歲。醫界痛失大師，但他留給台灣的，遠不止醫療成就，他在花甲之年，以小說家之姿，用文字書寫台灣的歷史與記憶，留下超越醫療成就的文化資產。

年輕時的陳耀昌也是文青，曾投稿創作，但後來專心投入醫學領域，專注救治病患。醫生成就與專業精神，讓他成為台灣醫界不可或缺的重量級人物。即便退休了，但在2022年-2024年又再次獲邀擔任衛生福利部漢生病病患人權保障及推動小組召集人。

陳耀昌是到2009年才以《福爾摩沙三族記》開啟寫作之路，之後陸續出版《島嶼DNA》、《傀儡花》、《獅頭花》、《島之曦》、《頭份之雲：陳耀昌短篇小說集》。其中，《傀儡花》還榮獲2016年文化部「台灣文學獎小說類金典獎」，並改編為公視戲劇《斯卡羅》，引發社會熱烈討論。



血液腫瘤權威陳耀昌醫師是成功跨界作家，所著的小說「傀儡花」曾改編為戲劇作品「斯卡羅」。圖為斯卡羅劇照。(公視提供)

60歲才開始寫小說，陳耀昌笑說自己是台灣最資深的新銳作家，但並持醫師專業精神，他在書寫歷史小說時，「每出書必深入考究，筆下時帶台灣情。」他曾說：「我自認我寫的是小說化的歷史，不是歷史小說。台灣史有太多被誤解、空洞的地方，我希望我可以補上。」特別的是，在他小說中，幾乎以原住民視角書寫，期望透過文字促進原住民與漢人之間的族群理解與融合。

陳耀昌多次表示，他的創作核心理念就是「為台灣留下歷史、為歷史記下台灣」。他以嚴謹的考證，從不同族群交會處重構大航海時代的台灣，如同一位老派人文主義醫師，帶著科學訓練的精準，用文學為台灣補述未竟的故事，也讓更多人能從不同視角認識台灣的故事與歷程。(編輯：陳文蔚)