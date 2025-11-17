台灣骨髓移植教父陳耀昌辭世！醫師揭超狂經歷：典範無法超越

血液腫瘤科權威、知名作家陳耀昌辭世，享壽76歲。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金緬懷恩師，表示陳耀昌不僅是台灣骨髓移植先驅，沒有一般血液科醫師的嚴肅表情，也是非典型的政治人物，曾推動《法醫師法》、擔任國大代表、擔任紅黨黨主席，近年的身分則是歷史小說家，2016年出版小說《傀儡花》被公視改編為電視劇《斯卡羅》。

陳志金在臉書粉專發文指出，陳耀昌1983年完成台灣第一例骨髓移植，是台灣骨髓移植的先驅，也曾協助越南成立骨髓移植中心，也是一位很特別的血液科醫師，沒有一般血液科醫師的嚴肅表情，總是笑笑著臉、親切的談笑風生，同時陳耀昌也是「非典型」的政治人物，曾推動《法醫師法》、擔任國大代表、擔任紅黨黨主席。

陳志金提到，陳耀昌近年的身分是歷史小說家，創作的《福爾摩沙三族記》入圍文化部「2012台灣文學獎」，2016年出版的小說《傀儡花》則被公視改編為電視劇《斯卡羅》，之後陸續出版的《獅頭花》、《苦楝花Bangas》、《島之曦》也都深獲好評。

陳志金分享，陳耀昌曾對台灣史以醫學和疾病的角度進行演講，說台灣DNA多元而獨特，融合了漢、百越、南島文化、日本、歐洲，結語則是台灣人都很「混」，台灣史是不同世代，一再發生的「流亡、殖民、包容、感恩」四部曲，更說如果只看DNA認同，台灣應該是世界上許多國家的「祖國」。陳志金最後感嘆，陳耀昌的「3C」人生精彩萬分，包括Cell（細胞）、Cinema（電影）、Country（國家），給我們留下了許多回憶和無法超越的典範。

