台灣骨髓移植教父陳耀昌離世 名醫揭超狂經歷

台灣骨髓移植教父陳耀昌今（17）日上午9時27分於台大醫院離世，享壽76歲。（圖／翻攝自陳耀昌臉書）





台灣骨髓移植教父陳耀昌今（17）日上午9時27分於台大醫院離世，享壽76歲。據了解，陳耀昌除了在醫學界有巨大貢獻外，於文學領域也享譽盛名，ICU醫師陳志金今日發文悼念這位前輩，細數陳耀昌豐富的人生經歷。

ICU醫師陳志金在臉書發文，表示自己還是醫學生時，曾被陳耀昌老師教過，他是一位很特別的血液科醫師，沒有一般血液科醫師的嚴肅表情，總是笑笑著臉、親切地談笑風生，他不但是台灣骨髓移植的先驅，也是非典型的政治人物，曾推動「法醫師法」，亦曾擔任國大代表、黨主席。

陳志金接著說，老師近年的身分是歷史小說家，其創作的《福爾摩沙三族記》入圍文化部「2012臺灣文學獎」；而2016年出版的小說《傀儡花》則被公視改編為電視劇《斯卡羅》，之後陸續出版的《獅頭花》、《苦楝花Bangas》、《島之曦》都深獲好評。

陳志金認為，老師以醫學和疾病的角度來看台灣史的演講十分有趣，除了指出台灣的DNA是多元而獨特，融合了漢、百越、南島文化的特色，還混合了日本、歐洲，這些基因也與疾病有關，結論就是「台灣人都很『混』」，台灣史是不同世代，一再發生的「流亡、殖民、包容、感恩」四部曲，而國家認同應是價值認同，不是DNA認同，如果只看DNA認同，台灣恐怕是世界上許多國家的「祖國」。

陳志金最後表示，老師為大家留下了許多回憶和無法超越的典範，「感謝老師您這麼愛台灣！願您安息～」

