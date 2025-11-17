台灣骨髓移植教父陳耀昌離世 名醫揭超狂經歷
台灣骨髓移植教父陳耀昌今（17）日上午9時27分於台大醫院離世，享壽76歲。據了解，陳耀昌除了在醫學界有巨大貢獻外，於文學領域也享譽盛名，ICU醫師陳志金今日發文悼念這位前輩，細數陳耀昌豐富的人生經歷。
ICU醫師陳志金在臉書發文，表示自己還是醫學生時，曾被陳耀昌老師教過，他是一位很特別的血液科醫師，沒有一般血液科醫師的嚴肅表情，總是笑笑著臉、親切地談笑風生，他不但是台灣骨髓移植的先驅，也是非典型的政治人物，曾推動「法醫師法」，亦曾擔任國大代表、黨主席。
陳志金接著說，老師近年的身分是歷史小說家，其創作的《福爾摩沙三族記》入圍文化部「2012臺灣文學獎」；而2016年出版的小說《傀儡花》則被公視改編為電視劇《斯卡羅》，之後陸續出版的《獅頭花》、《苦楝花Bangas》、《島之曦》都深獲好評。
陳志金認為，老師以醫學和疾病的角度來看台灣史的演講十分有趣，除了指出台灣的DNA是多元而獨特，融合了漢、百越、南島文化的特色，還混合了日本、歐洲，這些基因也與疾病有關，結論就是「台灣人都很『混』」，台灣史是不同世代，一再發生的「流亡、殖民、包容、感恩」四部曲，而國家認同應是價值認同，不是DNA認同，如果只看DNA認同，台灣恐怕是世界上許多國家的「祖國」。
陳志金最後表示，老師為大家留下了許多回憶和無法超越的典範，「感謝老師您這麼愛台灣！願您安息～」
《傀儡花》名醫小說家陳耀昌離世！享壽76歲
恆春行醫一甲子！戴鐵雄醫師離世 享耆壽92歲
男醫找代孕「放無碼孕母私處」 台北慈濟醫院認了：是同仁
