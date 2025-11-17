台灣骨髓移植教父陳耀昌驚傳辭世！疑癌症復發奪命 享壽76歲

臺灣著名的血液疾病專家陳耀昌。圖取自於台南市政府



台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌今（17）日傳出於台大醫院病逝，據悉因癌症復發離世，享壽76歲。

陳耀昌在64歲時罹患攝護腺癌，接受放射治療後康復，疑似近日病情再度復發，今傳出於台大醫院辭世。

陳耀昌曾任臺大醫院血液腫瘤科醫師三十多年，1983年完成臺灣第一例的骨髓移植，為臺灣骨髓移植的先驅，並奠立骨髓庫基礎。陳耀昌於1993年至1995年多次赴越南胡志明市，協助越南成立骨髓移植中心。他也是幹細胞研究開拓者，2002年至2004年擔任國衛院第一位幹細胞中心創所主任，2014年創辦臺灣細胞醫療協會。2004年他擔任臺大法醫學研究所創所所長，2005年推動「法醫師法」三讀通過。

廣告 廣告

除醫學貢獻外，他也投入司法與公共政策。1996至2003年，他曾任民進黨不分區國大代表及行政院顧問，後於2006年參與倒扁運動並退出民進黨，短暫擔任紅黨黨主席。2008至2020年、2022至2024年間，他擔任衛福部漢生病病患人權保障及推動小組召集人。

在文學領域，陳耀昌也是臺灣史小說家。首部小說《福爾摩沙三族記》入圍文化部2012年台灣文學獎；2016 年出版的《傀儡花》則被公視改編為影集《斯卡羅》，引發社會廣泛討論，其後陸續出版的《獅頭花》、《苦楝花Bangas》、《島之曦》。

更多太報報導

AI醫療應用夯 台美印尼3方專家集結印尼泗水分享科技醫療新知識

不到3個月退休！最高法院法官周盈文腦出血 緊急送醫搶命

台大徵兒科醫「時薪900元」惹議 院長余忠仁稱「值班費」：批網路發言要謹慎