台灣骨髓移植教父陳耀昌76歲病逝 王必勝：典型在夙昔

即時中心／潘柏廷報導

台大血液腫瘤權威、擁有「骨髓移植教父」美名的醫師陳耀昌，今（17）日傳出因攝護腺癌復發病逝於台大醫院，享壽76歲，消息一出受到外界高度關注。其中，前衛福部政務次長王必勝也在臉書敬悼說，陳耀昌對於人權及弱勢的維護不遺餘力，過去他在衛福部任職期間常與陳耀昌合作相關案件，也從陳耀昌身上學到很多，「本還相約討論再生醫療發展，卻無緣再會，哲人日已遠，典型在夙昔」。

陳耀昌是台大醫院血液腫瘤科權威，同時他也在1983年完成台灣第一例的骨髓移植，為台灣「骨髓移植教父」先驅，並奠定骨髓庫基礎；此外，陳耀昌更曾在1996年至2023年擔任民進黨不分區國大代表、行政院顧問；但陳耀昌在2006年因參與倒扁而退黨，並擔任紅黨黨主席，後又退出該黨。

同時，陳耀昌亦是台灣史小說家，其知名作品包含《傀儡花》、《獅頭花》、《苦楝花Bangas》等，其中，《魁儡花》更被改編成知名電視劇《斯卡羅》，也受到外界好評。

原先陳耀昌64歲就罹患攝護腺癌，今傳離世消息，外界懷疑是癌症復發，相關消息一出受醫界人士的矚目。其中，王必勝便在臉書敬悼陳耀昌，他提到，陳耀昌不但是台灣骨髓移植及血液腫瘤醫學的先驅權威，也是幹細胞研究發展的重要推手。另外陳耀昌也同時是台灣歷史小說家，其名作《傀儡花》改編成電視劇《斯卡羅》獲廣大迴響，亦獲得金鐘獎最佳戲劇節目。

王必勝更說，陳耀昌對於人權及弱勢的維護不遺餘力，「過去我在衛福部任職期間常與他合作相關案件，也從他身上學到很多。本還相約討論再生醫療發展，卻無緣再會。哲人日已遠，典型在夙昔」。





