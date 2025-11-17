「台灣骨髓移植教父」陳耀昌病逝 享壽76歲

台灣血液腫瘤醫學權威、有「台灣骨髓移植教父」之稱的陳耀昌，今（17）日在台大醫院病逝，享壽76歲；陳耀昌在台大醫院血液腫瘤科擔任醫師逾30年，1983年完成台灣第一例骨髓移植手術，是台灣骨髓移植的先驅。陳耀昌的臉書今湧入近百人留言，感念他對台灣醫界的貢獻。

陳耀昌不僅是台灣骨髓移植的先驅，且多次前往越南協助當地成立骨髓移植中心，還推動幹細胞研究、《法醫師法》三讀通過、創辦台灣細胞醫療協會等，在台灣醫界有著舉足輕重的地位。

廣告 廣告

陳耀昌過世後，讓醫界從業人員不捨，紛紛在其臉書留言悼念「非常意外，太不捨了」、「祝福陳教授圓滿，感謝為台灣醫界的貢獻」、「震驚，RIP」、「教授一路好走」、「很感謝當年教授扶著手，教我骨髓穿刺」、「令人惋惜的消息」。

陳耀昌除了對醫界的付出，還是少見的台灣史小說家，首本小說《福爾摩沙三族記》曾入圍文化部台灣文學獎，2016年出版的《傀儡花》更被改編為公視電視劇《斯卡羅》，後續作品包括《獅頭花》、《苦楝花Bangas》、《島之曦》等著作也廣受好評。

更多中時新聞網報導

民歌50 李翊君領唱〈萍聚〉 趙詠華瘦8公斤

曾敬驊拚獎 槓金士傑黃秋生

在台美人 須留意肥爸、肥咖條款