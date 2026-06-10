台灣髒話超難翻 波蘭譯者致力保留原著文學力量

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（中央社記者邱祖胤台北10日電）台灣文學作品中的髒話，該怎麼翻譯？曾將小說「殺夫」、「鹽田兒女」翻譯成波蘭文的波蘭譯者姚瑪麗表示，關鍵不在字面上的意義，而是如何在另一種語言中保有原著的文學力量。

國立台灣文學館（台文館）今天發布新聞稿表示，台文館舉辦「台灣文學翻譯工作坊」，8、9兩日於波蘭舉行的「作家閱讀月」期間展開，邀集來自捷克、波蘭、烏克蘭、荷蘭、瑞典等多國台灣文學譯者、漢學學者及出版人，分享對台灣文學作品的看法及翻譯心路歷程，並與台灣作家向陽、童偉格及黃崇凱進行交流。

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波蘭托倫哥白尼大學文化研究學院教授梅西亞（Maciej Gaca）於會中表示，翻譯不只是語言轉換，更是讓一個社會的歷史經驗與生活方式被他者理解的重要途徑。

長期從事台灣文學研究的馬奇（Maciej Szatkowski），以劇場文本為例表示，台灣作品常交織華語、台語、日語及地方語感，譯者必須兼顧語言層次與舞台表現。

烏克蘭譯者白修雅（Oleksandra Bespala）分享，對許多烏克蘭讀者而言，台灣文學仍是一片相對陌生的文化場域，因此每一次翻譯都帶有「開路」的意義；台灣作品經常涉及殖民、戰後政治、白色恐怖、民主化及族群語言等背景，譯者在翻譯之餘，也須協助讀者理解其歷史與文化脈絡。

曾將「殺夫」、「鹽田兒女」翻譯成波蘭文的姚瑪麗（Maria Jarosz），以「台灣文學中的髒話如何翻譯」為題指出，翻譯關鍵不在字面上的意思，而在理解一句話於文本中的情緒、語氣與人物關係，譯者最重要的工作，是讓作品在另一種語言中依然保有原來的文學力量。

台文館持續辦理台灣文學推廣工作，12日將於西班牙馬德里，舉辦LiFT（Literature from Taiwan）書系西語選集「台灣當代小說選」與「台灣當代詩選」新書發表會；10月將前往英國、法國及荷蘭，舉行與國家科學及技術委員會合作出版的「人文千言萬里──文學與研究交會系列」發表會。（編輯：吳素柔）1150610