台灣高資產客戶布局揭密！ 中信銀：破億達12.3 萬人、七成以上跨境資產青睞三市場

中信銀高資產客戶調查。陳俐妏攝



台灣高資產客戶布局揭密！中信銀行今天攜手波士頓顧問公司（BCG）發表《2026 台灣超高資產客群財富洞察報告》，總經理楊銘祥表示，報告顯示，全台資產破億人數達 12.3 萬，有七成以上布局跨境資產，逾 40％ 增持美國、新加坡、日本的資產。

中信銀行私人銀行處處長楊子宏表示，台灣整體個人財富觀察至2029年將以年均約6%速度成長，達約新臺幣279兆元；整體高資產客群的個人財富規模，則可望至2029年以年均約10%速度成長，達新臺幣59兆元。

整體高資產客群人數預計由2025年的12.3萬人，成長至2029年的15.5萬人，其中新臺幣10億級超高資產客群人數預估將由8,000人增加至1.1萬人，成長速度明顯高於整體市場，顯示資產集中化與治理複雜度同步提升，已成不可忽視的趨勢。

進一步觀察發現，對台灣超高資產家族而言，跨境配置已從分散風險的配套措施，轉變為支撐家族資產結構、企業營運與傳承規劃的基礎。

調查指出74%的高資產客戶已持有境外資產，另14%之尚無境外資產客戶正計畫展開海外配置，新臺幣10億級超高資產客群持有境外資產比例高達86%，反映跨境布局已成家族資本配置的核心要素。

區域配置方面，台灣高資產家族在成熟市場的布局策略趨於理性且具一致性，亞太地區以新加坡、日本為核心，美國資產持續展現增持動能；港澳市場減持趨勢趨緩並轉為觀望，中國則普遍採取保守態度。

顯示全球布局上已將風險控管與資產韌性視為首要考量。跨境需求已由單一投資行為，升級為橫跨「個人、家族與企業」，從個人層面的海外投資與資產多元化，提升至家族及企業層面，跨境財富管理已成為長期且結構性的治理議題。

