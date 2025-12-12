台灣高鐵加碼！大學生寒假返鄉新增28班5折優惠車次 12/16開賣

台灣高鐵公告，大學生寒假返鄉增加28班5折優惠車次，將自12月16日凌晨零時起開放訂票。台灣高鐵公司表示，為鼓勵大學生利用高鐵返鄉，2026年1月13日至1月19日期間，除原本即適用5折、75折或88折優惠的大學生優惠車次外，再新增28班停靠各站的「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，將依訂位開放時程提供購票服務。

「2026年大學生寒假返鄉5折優惠列車」時刻表。圖／翻攝自台灣高鐵官網

高鐵公司說明，適用「大學生優惠」之各車次車票，旅客可透過高鐵網路訂票系統預訂，也可使用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店及各車站售票窗口完成訂位、付款與取票，提供多元且便利的購票管道，有需求的大學生可多加利用、提早購票。

高鐵公司提醒，使用「大學生優惠」之旅客，乘車時務必攜帶本人有效學生證正本；如學生證無當學期註冊章，或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。若在學證明為電子版，則應於上車前先行下載存檔，以免影響優惠權益。詳細班次及相關規定，旅客可參考台灣高鐵優惠專區網頁說明。

