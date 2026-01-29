台灣高鐵啟動千億投資工程 史哲：2032年運量估上億

（中央社記者江明晏、黃巧雯台北29日電）台灣高鐵2025年運量首度突破8000萬人次，董事長史哲推估，2032年的一年旅運量將達上億人次，高鐵除導入新車，也啟動逾千億、通車史上最大的投資規模工程，未來尖峰發車能量將提升50%，並強化直達車與分流短中長途旅客。

台灣高鐵營運已滿19年，預估在今年3月累計旅運量就會達到10億人次，明年將迎接營運20週年。史哲表示，2025年合併營收達新台幣546.4億元，創下新高，運量成長更快於預期，2025年運量超過8000萬人次，預估約在2032年，一年旅運量將達到上億人次。

台灣高鐵與日立東芝聯盟簽訂12組新世代列車N700ST採購契約，首部N700ST預計8月運抵台灣，高鐵左營基地增建「第2車輛檢修廠」在28日舉行上樑典禮。

史哲對媒體表示，為配合新車啟用，高鐵也投入一連串重大投資與工程規劃，包括左營基地增建「第2車輛檢修廠」、2月要動土的燕巢機廠改造，總投資額約新台幣600億至700億元，若納入「高鐵2.0」計畫，總投資將突破千億元，是高鐵通車以來最大規模工程。

史哲進一步指出，期盼未來尖峰運能兩階段提升，第一階段2028年底新車全數投入營運後，預計尖峰運能增加25%，第二階段願景則希望尖峰運能增加50%。

史哲雖未明說第二階段達成的時間點，據了解，台灣高鐵與日方的採購新車合約中保有選擇權，隨著運量持續增加，台灣高鐵規劃可能再採購8輛新車，最快今年上半年拍板定案，但還需經董事會通過。

此外，台灣高鐵的揭露企業形象影片「蓄勢以待篇」中，也傳達「高鐵2.0」已經啟動，各項準備工作如火如荼展開，且非由單一英雄撐起，而是一棒接一棒的團隊所共同守護的系統。

史哲表示，台灣高鐵的營運服務一半是旅客在白天看得到、一半是在深夜看不到的，而看不到的正是夜間軌道與列車的維修工作，台灣高鐵公司投入一半人力 ，在營運結束後到隔天發車前短短5小時，爭取時間完成各項安全檢修，正因維修人員維持高鐵高妥適率，才能不斷締造運量創新高，成為高鐵營運安全、穩定的關鍵力量。（編輯：林淑媛）1150129