台灣高鐵因應新車將抵台 擬擴大徵才

（中央社記者余曉涵台北1日電）台灣高速鐵路股份有限公司今天說，因應新世代列車將到台灣，近期3個月先招募20名維修技師，後續將擴大招募100個職缺，包含維修技師與工程師、工程、資訊及行銷專業人才等。

台灣高鐵採購12組新世代列車，首組預計今年8月運抵台灣。

台灣高鐵說，預計先招募20名維修技師，因應組裝、功能測試與檢驗等準備作業，後續針對各項既有與新增業務項目及高鐵2.0計畫推動，持續擴大招募電機電子、機械背景的電力、號誌、通訊、軌道與機電等維修技師與工程師約30名、核心系統、土木建築、系統開發及品牌發展等專業領域工程、資訊及行銷專業人才約70名。

薪資方面，據高鐵職缺網站公告，車輛維修技師受訓後，含全月輪班勤務補助可達新台幣4萬3500元以上；軌道維修技師受訓後，含全月輪班勤務補助可達4萬7000元以上；號誌維修技師受訓後，含全月輪班勤務補助可達4萬8000元以上。（編輯：李明宗）1150101