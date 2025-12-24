台灣高鐵寒假推少年優惠專案 搭指定車次5折起

（中央社記者黃巧雯台北24日電）為鼓勵年輕學子寒假搭高鐵旅遊，台灣高鐵今天宣布，將少年優惠專案實施日期擴大到寒假，明年1月24日至2月23日，12至18歲搭指定車次可享5折、75折或88折優惠，26日開放購票。

台灣高鐵「少年優惠專案」過去已在暑假期間實施多年，台灣高鐵發布新聞稿表示，明年將擴大到寒假期間，希望學生們利用假期搭高鐵輕鬆出遊。

台灣高鐵指出，明年1月24日至2月23日，凡12歲至18歲少年搭乘高鐵指定車次，即可享5折、75折或88折優惠，適用車次表可上官網查詢。

台灣高鐵指出，專案車票將自12月26日凌晨0時起，按訂位開放時程購票，除透過網路訂票系統訂位與付款外，也可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、全國超過1萬家合作的便利商店及各車站售票窗口，一次輕鬆完成訂位、付款及取票。

台灣高鐵提醒，旅客購買「少年優惠專案」車票，乘車時務必攜帶附有照片及出生年月日有效身分證件正本（如身分證或健保卡）以備查驗，以免影響優惠權益。

另外，台灣高鐵表示，將持續推動「校外教學團體」專案，明年1月1日至2月28日（疏運期除外），除學校團體，另開放高中及以下「政府立案之公私立短期補習班」適用，凡11人（含）以上學生團體搭乘指定車次，國/高中生可享標準車廂對號座全額票價75折、小學生可享全額票價4折，同行師長也能享75折優惠（每11名中至多可含2名帶隊老師，以此類推）。（編輯：李錫璋）1141224