台灣高鐵年終3.4個月 全年總獎金7個月

（中央社記者余曉涵台北14日電）台灣高鐵公司公告，今年年終獎金為3.4個月，預計2月6日發放，全年總獎金則為7個月。董事長史哲今天也向員工發出一封信，盼做好高鐵通車營運20週年及「高鐵2.0」各項工作。

台灣高鐵去年年終獎金為3.27個月。根據高鐵公告，經高鐵董事會報告並審議，今年總獎金為7.0個月；其中包含營運激勵金，每名員工定額新台幣1萬2000元，約為0.2個月的薪資，這部分已在1月2日發放完畢。

年終獎金部分，每名員工3.4個月，預計2月6日發放；至於績效獎金（含「員工酬勞」），平均為3.40個月薪資，將依個人績效等條件，於6月30日發放。

台灣高鐵的總獎金制度，是台灣高鐵與企業工會多方努力及內外溝通下，終於成功協商到符合工會訴求的總獎金計列基礎及對應級距，並經董事會支持同意；去年首度按照制度發放總獎金，約落在6.5個月以上。

台灣高鐵董事長史哲今天也向員工發出一封信，信中提到，2026年將是台灣高鐵很關鍵的一年，務必牢記必須做好高鐵通車營運20週年及「高鐵2.0」各項準備工作等。

史哲在信中說，台灣高鐵去年短短數月發生「列車停站未開門即發車事件」、「通訊異常事件」、「試運轉列車蓋板脫落事件」等過去不曾出現的重大疏失，顯示絕對不能自認足夠資深、熟悉作業程序，就輕忽安全細節，「沒有安全，就沒有高鐵」絕對不是口號，是每個高鐵人的紀律與使命。（編輯：吳素柔）1150114