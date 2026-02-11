台灣高鐵推春節限定「自由座預估燈號」服務！即時掌握各站排隊狀況

農曆春節假期將至，台灣高鐵春節疏運（2/13-2/23）即將展開，截至今（11）日上午8時止，已有121萬2千人次完成對號座訂票。台灣高鐵表示，為有效分散自由座人潮、縮短排隊等候時間，今年首度攜手LINE TODAY推出春節限定「自由座等候時間」預估燈號服務，旅客出發前就能預先掌握各站排隊狀況，避開尖峰人潮。

台灣高鐵指出，今年春節疏運共11天，加開395班次，合計提供2,162班次列車旅運服務。春節期間準備搭乘自由座的旅客，可透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App，以及LINE TODAY「生活頻道」查詢各站預估自由座排隊等候時間燈號，並優先選擇綠色燈號時段搭車，以避開尖峰人潮、節省排隊時間。

台灣高鐵說明，預估燈號服務是依據歷年疏運經驗與累積近20年大數據資料，結合AI預測模型，旅客可於每日營運前30分鐘查詢當日全線各站、全天自由座預估排隊等候時間，搭配當日即時售票狀況，持續滾動調整資訊，讓預估更貼近車站實際情形。

台灣高鐵指出，燈號以每20分鐘為一級、共分五級，並以綠、黃、紅三種顏色提醒，預估等候20分鐘內為1個綠燈；20至40分鐘為2個黃燈、40至60分鐘為3個黃燈；60至80分鐘為4個紅燈，80分鐘以上則為5個紅燈。

「自由座等候時間」預估燈號以每20分鐘為一級、共分五級，並以綠、黃、紅三種顏色提醒。圖／台視新聞

台灣高鐵表示，今年春節將於台北站及台中站成立前進指揮所，針對自由座人潮進行即時監控，並與台鐵及國道客運保持橫向聯繫，必要時啟動「運具聯防」機制，適度將高鐵台中站旅客轉乘台鐵或國道客運加班車。

責任編輯／周瑾逸

