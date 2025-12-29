台灣高鐵明年2月2日起再增班 夜間直達台南、左營

【記者黃泓哲／台北報導】台灣高鐵因應旅客需求，將自2026年2月2日再增班，每週總班次達1134班，南下566班、北上568班。這次增班主要集中在夜間時段，每週增開6班次南下列車，提供更多返家或晚間出行選擇。台灣高鐵也提醒旅客注意夜間班次的停靠站，以免誤乘影響行程。

此次增班包括全新直達列車模式。1985車次每週一至週五晚間10時從南港站出發，停靠台北及板橋後，直達台南，再到左營，台中站將不停靠，讓北部晚間返南的旅客行程更快速。另有1575車次週六晚間10:30自南港開往台中，中途不停板橋及苗栗站，方便中南部旅客彈性規劃行程、分流搭乘。

增班後，台北至台南最快僅83分鐘，台北到左營也縮短至95分鐘，夜間返家選擇更多。台灣高鐵表示，配合新班次，原週五、週日1563車次在桃園、新竹站發車時間也會微調，旅客需特別留意，以免耽誤行程。

新班表自2026年1月5日凌晨零時起開放購票，旅客可透過「T-EX行動購票」App、網路訂票、便利商店或車站售票窗口及自動售票機購票。高鐵建議旅客提早訂票、取票，以節省時間，享受更快速、便利的夜間旅運服務。

