台灣高鐵春節車票開賣 1小時售70萬張創新高

（中央社記者余曉涵台北16日電）台灣高鐵今天凌晨0時開賣農曆春節期間車票，開賣1小時後，完成70萬張訂位，較去年增加4萬張，也創下歷來開賣的最高紀錄。

今年春節連假為2月14日至22日共9天。台灣高鐵從2月13日至23日規劃為期11天的春節疏運，期間加開395班次列車（南下170班、北上225班），總計提供2162班次列車的旅運服務，從今天凌晨0時起開賣。

根據台灣高鐵統計，今天開賣1小時後，順利完成70萬張訂位，較去年春節疏運開賣第1小時，增加完成近4萬張車票訂位，創歷來開賣最高紀錄，統計至上午8時，總計訂位數達82萬6000多張車票，也較去年同期73萬4000多張，增加9萬2000多張，成長逾12.5%。

台灣高鐵表示，因應春節疏運車票開賣，提前調整訂位系統，最多可同時容納3萬8400人上線，今天凌晨開放訂位後，4分鐘即完成5萬8000多張車票訂位，至12分鐘內完成17萬2000多張訂位，至22分鐘內完成約26萬8000多張訂票，至32分鐘有37萬4000多張完成訂位。

台灣高鐵表示，持續監測各通路訂票狀況，讓旅客都能順利完成訂票。

台灣高鐵呼籲，春節期間多利用離峰時段、分流搭乘，特別於11天疏運期間、離峰時段規劃617班、8萬4000多個座位的「早鳥優惠」，限量提供5折、8折或9折優惠，且每天都有早鳥5折車次。（編輯：管中維）1150116