台灣高鐵準點率世界第一 歸功外界看不到的「高鐵另一半」

台灣高鐵去年運量及營收都創下歷史新高，第一組新世代列車N700ST也將於明年下半年上線。高鐵公司董座史哲強調，台灣高鐵的準點率世界第一，都要歸功於外界看不到的高鐵另一半成員努力的結果。

台灣高鐵通車已近20年，斥資新台幣275億購買的12組新世代列車N700ST也將於今年8月迎來第一組，交通部長陳世凱則期許明年8月就能上線服務。與此同時，左營基地「第二車輛檢修廠」也在日前舉行上梁典禮，標誌N700ST的新家即將於明年下半年落成啟用。

高鐵公司董座史哲表示，台灣高鐵通車19年來，累計已載運9.8億人次；不僅日均運量從通車初期的4-6萬，成長到2019年疫情前的16萬，再到前年的21.5萬，去年又增加到22.5萬，周五到周末這3天，甚至每天都突破30萬；全年運量也從前年的7,800萬攀升至去年的8,200萬，­預估2032年就會突破1億大關！



而在運量成長超乎預期的情況下，高鐵去年營收也達到546.5億元，較前年增加14.6億元，再度創下歷史新高。史哲強調，台灣高鐵的準點率已居世界第一，這都要歸功於外界看不到的高鐵另一半成員努力的結果。他說：『(原音)所以我們高鐵公司5,200人，有一半在運務、有一半在維修；有一半在日間、有一半在夜間；有一半是你看得到的、有一半是你看不見的。而我們日間的美好，其實是來自夜間的分秒必爭。我們(晚間)12時05分收班之後，到早上5時50分第一班出發，總共的維修時間只有不到5個小時。大家今天所享受高鐵的準點，其實是因為我們有非常高的妥適率；而這個準點，我們也很自豪地說，幾乎是世界第一！』

史哲指出，高鐵在12組新世代列車全數投入營運後的效益，包括尖峰時刻的運量將逐步提升至25%甚至50%，最終達成每小時南、北對開列車從現行的8班提高到12班，而且其中會有4班北-高直達車。



事實上，高鐵從今年的2月2日起，就會有跳過台中的北-高直達車。史哲也希望未來在最壅塞的桃園、新竹站，達成尖峰時段每小時停靠8班的目標；台中直達車也將從每小時2班提升至4班；台南及嘉義尖峰時段則規劃每小時提供2班直達車。最終目標則是：打造新的高鐵生活、高鐵城市，發揮「均衡台灣」的關鍵力量。(編輯：宋皖媛)