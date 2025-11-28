台灣高鐵率團赴日 確保新世代列車N700ST順利引進

〔記者吳亮儀／台北報導〕第9屆日本「鐵道技術展」(Mass-Trans Innovation Japan 2025)在11月26日至29日在日本東京舉行。台灣高鐵公司史哲董事長率團赴日參訪，並與協力製作新世代列車N700ST及負責新車引進相關配套工程的廠商會談，就後續合作內容交換意見，以確保N700ST導入過程順利。

高鐵公司表示，同時也持續深化與國際鐵道同業交流合作，另外，長期與台灣高鐵公司進行學研合作的國立高雄科技大學「鐵道技術中心」(RTC)今年首次參展，其中包括多項與台灣高鐵公司合作成績，向各國鐵道同業展現台灣鐵道工業技術實力。

廣告 廣告

史哲率團參加日本「鐵道技術展」，除參觀高科大「鐵道技術中心」攤位外，也親赴多家參與N700ST製作及相關引進配套工程的日本廠商攤位，包括京三公司(Kyosan)、東芝公司(Toshiba)、三菱重工(MHI)、日立公司(Hitachi)、日本信號(Nippon Signal)公司等。

台灣高鐵公司購買的新世代列車N700ST現正循序製造中，第一組列車預計明年8月運抵台灣，經靜態及動態測試、確認安全無虞後，預計2027下半年正式投入營運。史哲近期也數度赴日，確認製車進度，並協調相關事宜。

史哲表示，讓旅客早日體驗N700ST列車先進的造車科技，及舒適、貼心的服務，是當前最重要工作之一；為確保列車引進作業順利，台灣高鐵累計已派出上百人次赴日本洽談各項接車細節，並完成14梯次、逾百人次赴日本受訓，左營基地也正增建「第二檢修廠」駐車及維修空間。

此外，在高雄的燕巢總機廠等基地也將同步調整擴建將近50處場域，以因應未來二種車型維修所需空間。預估2028年新車全數投入營運時，尖峰發車能力可較現行提升約25%。

台灣高鐵公司2012年起與高科大進行產學合作，共同設立鐵道設備實驗室，至今合作開發43案，範圍橫跨零組件、設備本土化以及系統開發等，也推動鐵道技術協同教學與維修實習生專案，培育鐵道技術人才。

「鐵道技術展」中展出的雙方合作研發成果，包括工程車輔助資訊運算系統、工程車旅程資訊投射裝置、高速鐵路專用廣播系統主機、集電弓影像及列車訊號監控主機、列車音訊軌道電路讀取器、高速列車專用應答子讀取器、道旁風速/雨量/水位校正器等，讓各界對台灣鐵道工業技術實力刮目相看。

「鐵道技術展」是日本國內規模最大的專業展覽會之一，自2010年起陸續在東京近郊舉行。展覽內容橫跨鐵道各領域，涵蓋鐵道與交通系統、土木與基礎建設技術、列車、運行管理、旅客設施、電力、運輸、內裝以及旅客服務等最新技術。

台灣高鐵公司購買新世代列車N700ST。圖為日本新幹線同款列車N700S。(記者吳亮儀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

狂掃砂糖驚動緝毒犬！日本糖果店老闆爆收到台糖「特製大禮」

北市明星高中學生驚傳墜樓 教育局說話了

再冷1天！週末回暖 下週一東北季風再報到

日本燒肉店嘆「中國客不來撐不下去」？ 老闆1張照數百萬人朝聖！

