台灣高鐵祭6目標 新班表強化直達車長短程分流

（中央社記者江明晏、黃巧雯台北29日電）高鐵旅運量創新高，台灣高鐵表示，新車到位後，尖峰發車能量提升，將啟動6大長期目標，並規劃新班表包括增加桃園、新竹站停靠班次，增加台中直達車、強化南部直達車以及北部直達南部，達到長短程分流。

台灣高鐵2025年全年旅運首度突破8000萬關卡，達8207萬人次，再創新高，明年將迎接營運20週年，越來越多旅客依賴高鐵南北移動，台灣高鐵與日立東芝聯盟簽訂12組新世代列車N700ST採購契約，首部N700ST預計今年8月運抵台灣。

台灣高鐵表示，新車到位、車隊持續擴大後，長期目標是能依各站需求規劃新班表，有效分流短、中、長途旅客，實現6大高鐵新生活。

第一，尖峰發車能量提升50%，端點站最尖峰時段每小時可從對開8班次提升至12班次。第二，通勤更便利，高鐵未來目標經桃園、新竹站停靠班次，在最尖峰時段可每小時停靠8班次。

第三，增加台中直達車，台北、台中最尖峰時段每小時可提供4班次直達車。第四，強化南部直達車，台南、嘉義最尖峰時段每小時可提供2班次直達車。

第五，北部直達南部，長短程分流，增加大台北地區直達台南、左營的直達車，與中短途旅客分流。第六，車組分類運用，直達車優先以新車型提供服務。

台灣高鐵董事長史哲表示，高鐵對城市發展與生活型態的影響深遠，例如大量人口居住桃園、新竹並通勤至台北，形成新生活圈，高鐵也促成「脫離雙北」的人口移動，緩解房價與居住問題，展現TOD（大眾運輸導向發展）成果。

他進一步說，明年新車投入之後的未來10年，高鐵會產生更巨大的變化，「均衡台灣因高鐵而產生，高鐵現在已經可以說是台灣的動脈」。換言之，高鐵由交通工具升級為經濟動脈，促進區域均衡發展。（編輯：楊蘭軒）1150129