台灣高鐵訪日鐵道技術展 高科大秀合作研發成果

第9屆日本「鐵道技術展」（Mass-Trans Innovation Japan 2025）於11月26日至29日在日本東京舉行。台灣高鐵董事長史哲率團參訪，並與協力製作新世代列車N700ST及負責新車引進相關配套工程的廠商會談，就後續合作交換意見，確保新車導入過程順利，持續深化與國際鐵道同業交流合作。同時，長期與台灣高鐵進行學研合作的國立高雄科技大學「鐵道技術中心」（Railway Technical Center, RTC）今年首次參展，展出豐富研發成果，其中包括多項與台灣高鐵合作成績，向各國鐵道同業展現台灣鐵道工業技術實力。

史哲本次率團參加日本鐵道技術展，除參觀高科大鐵道技術中心攤位外，也親赴多家參與N700ST製作及相關引進配套工程的日本廠商攤位，包括京三公司（Kyosan）、東芝公司（Toshiba）、三菱重工（MHI）、日立公司（Hitachi）、日本信號（Nippon Signal）公司等。

台灣高鐵表示，N700ST正循序製造中，第一組列車預計明年8月運抵台灣，經靜態及動態測試、確認安全無虞後，預計116年下半年正式投入營運。史哲近期也數度赴日，確認製車進度，協調相關事宜。

史哲說，讓旅客早日體驗N700ST列車先進的造車科技，及舒適、貼心的服務，是當前最重要工作之一，為確保列車引進作業順利，台灣高鐵累計已派出上百人次赴日本洽談各項接車細節，並完成14梯次、逾百人次赴日本受訓，左營基地也正增建「第二檢修廠」駐車及維修空間，燕巢總機廠等基地也將同步調整擴建將近50處場域，因應未來二種車型維修所需空間。

台灣高鐵預估117年新車全數投入營運服務時，尖峰發車能力可較現行提升約25％。台灣高鐵上下將全力投入接車準備，期望以更大運能服務旅客，敬請各界繼續支持台灣高鐵。

台灣高鐵提到，2012年起與高科大進行產學合作，共同設立鐵道設備實驗室，至今合作開發43案，範圍橫跨零組件、設備本土化以及系統開發等，也推動鐵道技術協同教學與維修實習生專案，培育鐵道技術人才。

本次於「鐵道技術展」中展出的雙方合作研發成果，包括工程車輔助資訊運算系統、工程車旅程資訊投射裝置、高速鐵路專用廣播系統主機、集電弓影像及列車訊號監控主機、列車音訊軌道電路讀取器、高速列車專用應答子讀取器、道旁風速／雨量／水位校正器等，讓各界對台灣鐵道工業技術實力刮目相看。

鐵道技術展是日本國內規模最大的專業展覽會之一，自2010年起約隔年在東京近郊舉行。展覽內容橫跨鐵道各領域，涵蓋鐵道與交通系統、土木與基礎建設技術、列車、運行管理、旅客設施、電力、運輸、內裝以及旅客服務等最新技術。除了企業展覽外，並透過研討會與企業發表，持續發佈最新的產品、技術與內容，成為鐵道產業技術交流與展示的重要平台。

